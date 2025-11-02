  • Články
Záhada modrých psov v Černobyle vyriešená: Odborník vysvetlil, čo sa psom stalo

  • DNES - 10:30
  • Kyjev
Psy v Černobyle označujú modrou farbou po sterilizácii.

Ukrajinský odborník vyvrátil špekulácie o údajných modrých psoch, ktoré sa potulujú po kontaminovanej uzavretej zóne v Černobyle na severe Ukrajiny. Ako objasnil, modré sfarbenie nemá nič spoločné s radiáciou – ide len o označenie zvierat po sterilizácii. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA, píše TASR.

Zábery niekoľkých túlavých psov s modrastou srsťou sa v posledných dňoch rozšírili po sociálnych sieťach aj v medzinárodných médiách, čo vyvolalo dohady o vplyve rádioaktívnej kontaminácie v oblasti poznačenej jadrovou haváriou.

Serhij Kirejev, ktorý vedie štátny podnik Ecocenter zodpovedný za monitorovanie uzavretej zóny, však potvrdil, že na severe Ukrajiny žiadne modré psy nie sú.

Je to nezmysel,“ povedal Kirejev novinárom v Černobyle, kde sa niekdajšia atómová elektráreň stala 26. apríla 1986 dejiskom jednej z najhorších jadrových katastrof v dejinách.

Odborník vysvetlil, že modrou farbou sú označené zvieratá, ktoré podstúpili sterilizáciu, aby sa zabránilo ich rozmnožovaniu. „Farba je pre tieto psy neškodná,“ uistil Kirejev.

Po katastrofe bola okolo miesta nehody vyhlásená ochranná zóna, a to v okruhu približne 30 kilometrov. Všetky dediny v tomto okruhu boli evakuované a z oblasti zároveň vysídlené desaťtisíce ľudí. V dôsledku žiarenia utrpeli ujmu tisíce osôb.

Psy, ktoré tam zostali, sa rozmnožili a v súčasnosti je táto oblasť domovom veľkej populácie túlavých zvierat, uviedla DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
