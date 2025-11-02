Bádateľská nedeľa bude na tému plody, úroda a jedlé rastliny
Inštitút aplikovanej ekológie Daphne pozýva na ďalší ročník obľúbených bádateľských nedieľ pre verejnosť.
Témou aktuálneho nedeľného bádania sú plody, úroda a jedlé rastliny. Podujatie sa koná v Centre ekovýchovy na Kamzíku v Bratislave. TASR o tom informovala Pavla Lényiová z inštitútu.
„Okrem ochutnávky čakajú návštevníkov rôzne vzdelávacie a tvorivé aktivity vrátane hľadačky lesných živočíchov a plodov, ktorými sa živia, v lesníckom arboréte,“ pozýva Lényiová.
Podujatie sa koná od 10.00 do 15.00 h. Vstup je bezplatný.
