Nedeľa, 2.11.2025
Bádateľská nedeľa bude na tému plody, úroda a jedlé rastliny

Inštitút aplikovanej ekológie Daphne pozýva na ďalší ročník obľúbených bádateľských nedieľ pre verejnosť.

Témou aktuálneho nedeľného bádania sú plody, úroda a jedlé rastliny. Podujatie sa koná v Centre ekovýchovy na Kamzíku v Bratislave. TASR o tom informovala Pavla Lényiová z inštitútu.

Okrem ochutnávky čakajú návštevníkov rôzne vzdelávacie a tvorivé aktivity vrátane hľadačky lesných živočíchov a plodov, ktorými sa živia, v lesníckom arboréte,“ pozýva Lényiová.

Podujatie sa koná od 10.00 do 15.00 h. Vstup je bezplatný.

Zdroj: Info.sk, TASR
