Pri výbuchu v supermarkete zahynulo 23 ľudí
- DNES - 8:07
- Mexiko
Najmenej 23 ľudí zahynulo a ďalších 11 sa zranilo v sobotu pri výbuchu a následnom požiari v obchode v meste Hermosillo na severe Mexika v štáte Sonora. Medzi obeťami je aj viacero maloletých. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Noviny El Universal uviedli, že k výbuchu došlo okolo 14.00 h miestneho času (21.00 SEČ). Televízia Milenio TV citovala miestneho obyvateľa, ktorý uviedol, že pred vypuknutím požiaru zhasli svetlá a bolo počuť výbuch. Zákazníci po explózii hľadali útočisko vo vnútri obchodu, kde však uviazli v plameňoch.
Generálna prokuratúra štátu Sonora oznámila, že vyšetruje príčinu tragickej nehody. Polícia vylúčila „útok“ alebo „udalosť súvisiacu s násilným činom“ proti civilistom.
Miestne úrady vyzývali verejnosť, aby sa vyhýbala oblasti výbuchu, a zrušili oslavy, ktoré sa mali v ten deň konať na počesť sviatku Dňa mŕtvych.
„Nariadil som rozsiahle a transparentné vyšetrovanie, aby sa zistili príčiny incidentu a našli zodpovedné osoby,“ vyhlásil guvernér Sonory Alfonso Durazo.
