  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 2.11.2025Dnes je Pamiatka zosnulých
10°Bratislava

Pri výbuchu v supermarkete zahynulo 23 ľudí

  • DNES - 8:07
  • Mexiko
Pri výbuchu v supermarkete zahynulo 23 ľudí

Najmenej 23 ľudí zahynulo a ďalších 11 sa zranilo v sobotu pri výbuchu a následnom požiari v obchode v meste Hermosillo na severe Mexika v štáte Sonora. Medzi obeťami je aj viacero maloletých. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Noviny El Universal uviedli, že k výbuchu došlo okolo 14.00 h miestneho času (21.00 SEČ). Televízia Milenio TV citovala miestneho obyvateľa, ktorý uviedol, že pred vypuknutím požiaru zhasli svetlá a bolo počuť výbuch. Zákazníci po explózii hľadali útočisko vo vnútri obchodu, kde však uviazli v plameňoch.

Generálna prokuratúra štátu Sonora oznámila, že vyšetruje príčinu tragickej nehody. Polícia vylúčila „útok“ alebo „udalosť súvisiacu s násilným činom“ proti civilistom.

Miestne úrady vyzývali verejnosť, aby sa vyhýbala oblasti výbuchu, a zrušili oslavy, ktoré sa mali v ten deň konať na počesť sviatku Dňa mŕtvych.

Nariadil som rozsiahle a transparentné vyšetrovanie, aby sa zistili príčiny incidentu a našli zodpovedné osoby,“ vyhlásil guvernér Sonory Alfonso Durazo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po útoku nožom vo vlaku hospitalizovali 10 ľudí

Po útoku nožom vo vlaku hospitalizovali 10 ľudí

DNES - 7:33Zahraničné

Britská polícia v sobotu zadržala dvoch podozrivých, ktorí nožom pobodali viacero ľudí vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon.

Stretnutie Trump-Putin sa podľa Peskova dá zorganizovať rýchlo, teraz ale nie je nutné

Stretnutie Trump-Putin sa podľa Peskova dá zorganizovať rýchlo, teraz ale nie je nutné

DNES - 6:55Zahraničné

Stretnutie medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom môže byť zorganizované rýchlo.

Trump hrozí vojenskou akciou v Nigérii, chce zastaviť „vraždenie kresťanov“

Trump hrozí vojenskou akciou v Nigérii, chce zastaviť „vraždenie kresťanov“

DNES - 6:05Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu varoval, že Spojené štáty môžu vykonať vojenskú akciu proti islamistom, ktorí podľa neho v Nigérii vraždia kresťanov.

Neďaleko pyramíd v Gíze otvorili Veľké egyptské múzeum

Neďaleko pyramíd v Gíze otvorili Veľké egyptské múzeum

VČERA - 20:55Zahraničné

Neďaleko Veľkých pyramíd v Gíze v sobotu večer slávnostne otvorili Veľké egyptské múzeum (GEM).

Vosveteit.sk
Ak uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvérAk uvidíš toto na obrazovke smartfónu, aplikáciu rovno odinštaluj. Ide na 100% o malvér
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpredBez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Svet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovoríSvet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovorí
Tieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ránoTieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ráno
Už to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciuUž to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciu
Hackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítačHackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítač
Populárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnostiPopulárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnosti
Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!
Konečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočiaKonečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP