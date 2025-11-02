  • Články
Nedeľa, 2.11.2025
Bratislava

Mladík sa v podniku otrávil metanolom, prípad vyšetruje polícia aj Finančná správa

  • DNES - 17:13
  • Žilina
Mladík sa v podniku otrávil metanolom, prípad vyšetruje polícia aj Finančná správa

Počas kvízového večera museli jedného zo zákazníkov odviesť do nemocnice.

V jednom z barov na žilinskom sídlisku Vlčince došlo k vážnemu incidentu, pri ktorom musel byť hospitalizovaný študent miestnej univerzity. Príčinou mala byť otrava metanolom po konzumácii nekvalitného alkoholu. Prípadom sa už intenzívne zaoberajú policajné zložky aj Finančná správa Slovenskej republiky.

Ako informoval portál Žilinak, k udalosti došlo začiatkom uplynulého týždňa počas kvízového večera v podniku, ktorý sa nachádza v blízkosti študentských internátov. Mladý muž po požití alkoholických nápojov pocítil náhle zdravotné ťažkosti, vrátane problémov so zrakom, a musel si privolať záchrannú službu.

„Môžeme potvrdiť, že sme poskytli zdravotnú starostlivosť pacientovi v súvislosti s otravou metanolom. Pacient bol po stabilizovaní stavu prepustený do domácej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline Zuzana Fialová.

Prípadom sa začala zaoberať polícia a Finančná správa SR a v podniku bola vykonaná kontrola za účasti oboch zložiek. Podľa informácií portálu Žilinak sa malo v prevádzke nájsť viacero fliaš, ktoré obsahovali nebezpečný metanol.

Hoci rovnaké nápoje údajne konzumovali viacerí zákazníci, zdravotné problémy sa prejavili len u jedného z nich. Ostatní mali miešať viac druhov alkoholu a etanol tak pravdepodobne u nich odbúral nebezpečný metanol.

Otrava metanolom je mimoriadne nebezpečná. V ľudskom tele sa metabolizuje na toxické látky ako formaldehyd a kyselina mravčia, čo spôsobuje bolesti hlavy, zvracanie, poruchy vedomia a v závažných prípadoch môže viesť k trvalému poškodeniu zraku, slepote či dokonca smrti.

Zdroj: Info.sk, zilinak.sk
