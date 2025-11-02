  • Články
Po útoku nožom vo vlaku hospitalizovali 10 ľudí

  • DNES - 7:33
  • Londýn
Po útoku nožom vo vlaku hospitalizovali 10 ľudí

Britská polícia v sobotu zadržala dvoch podozrivých, ktorí nožom pobodali viacero ľudí vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon.

Celkovo hospitalizovali 10 osôb, pričom deväť z nich je vo vážnom stave a sú v ohrození života. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie BBC.

V súčasnosti reagujeme na incident vo vlaku smerujúcom do Huntingdonu, kde viacero ľudí pobodali,“ uviedla britská dopravná polícia na sociálnej sieti X. Polícia potvrdila, že na vyšetrovaní bude spolupracovať s protiteroristickým oddielom.

Hlavný komisár dopravnej polície Chris Casey útok nazval „šokujúcim incidentom“ a uviedol, že nebude špekulovať o motíve páchateľov. „Môže chvíľu trvať, kým budeme môcť potvrdiť ďalšie informácie,“ uviedol.

K situácii sa už vyjadril aj britský premiér Keir Starmer, ktorý útok označil za „desivý a mimoriadne znepokojujúci.“

Železničná spoločnosť London North Eastern Railway (LNER) dočasne prerušila všetky spojenia na svojich tratiach a ľudí vyzvala, aby sa cestovaniu vyhli.

Podľa oficiálnych vládnych údajov sa počet útokov nožmi v Británii od roku 2011 zvyšuje. Starmer narastajúce útoky označil za „národnú krízu.“ V rámci snáh vlády o zníženie počtu zločinov spáchaných s použitím nožov o polovicu v priebehu desiatich rokov preto bolo v Anglicku a Walese „zabavených alebo odovzdaných“ takmer 60.000 nožov, uviedlo v stredu ministerstvo vnútra.

Foto: TASR/AP/Chris Radburn/PA

Zdroj: Info.sk, TASR
