Po útoku nožom vo vlaku hospitalizovali 10 ľudí
- DNES - 7:33
- Londýn
Britská polícia v sobotu zadržala dvoch podozrivých, ktorí nožom pobodali viacero ľudí vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon.
Celkovo hospitalizovali 10 osôb, pričom deväť z nich je vo vážnom stave a sú v ohrození života. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie BBC.
„V súčasnosti reagujeme na incident vo vlaku smerujúcom do Huntingdonu, kde viacero ľudí pobodali,“ uviedla britská dopravná polícia na sociálnej sieti X. Polícia potvrdila, že na vyšetrovaní bude spolupracovať s protiteroristickým oddielom.
Hlavný komisár dopravnej polície Chris Casey útok nazval „šokujúcim incidentom“ a uviedol, že nebude špekulovať o motíve páchateľov. „Môže chvíľu trvať, kým budeme môcť potvrdiť ďalšie informácie,“ uviedol.
K situácii sa už vyjadril aj britský premiér Keir Starmer, ktorý útok označil za „desivý a mimoriadne znepokojujúci.“
Železničná spoločnosť London North Eastern Railway (LNER) dočasne prerušila všetky spojenia na svojich tratiach a ľudí vyzvala, aby sa cestovaniu vyhli.
Podľa oficiálnych vládnych údajov sa počet útokov nožmi v Británii od roku 2011 zvyšuje. Starmer narastajúce útoky označil za „národnú krízu.“ V rámci snáh vlády o zníženie počtu zločinov spáchaných s použitím nožov o polovicu v priebehu desiatich rokov preto bolo v Anglicku a Walese „zabavených alebo odovzdaných“ takmer 60.000 nožov, uviedlo v stredu ministerstvo vnútra.
Foto: TASR/AP/Chris Radburn/PA
