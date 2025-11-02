  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 2.11.2025Dnes je Pamiatka zosnulých
10°Bratislava

Stretnutie Trump-Putin sa podľa Peskova dá zorganizovať rýchlo, teraz ale nie je nutné

  • DNES - 6:55
  • Moskva
Stretnutie Trump-Putin sa podľa Peskova dá zorganizovať rýchlo, teraz ale nie je nutné

Stretnutie medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom môže byť zorganizované rýchlo.

V nedeľu to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého však takáto schôdzka momentálne nie je potrebná a namiesto nej je by sa teraz malo aktívne pracovať na vyriešení konfliktu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Hypoteticky je to možné, ale v súčasnosti to nie je potrebné," zdôraznil Peskov v súvislosti so stretnutím prezidentov. „Momentálne je potrebné veľmi dôkladne pracovať na podrobnostiach urovnania (konfliktu),“ dodal.

O stretnutí s Putinom, ktorého cieľom malo byť riešenie konfliktu na Ukrajine, Trump informoval po telefonáte s ruským prezidentom 16. októbra, pričom sa malo uskutočniť v Budapešti. Americká vláda však rokovanie zrušila po tom, čo Moskva poslala do Washingtonu list, z ktorého vyplynulo, že neplánuje urobiť akékoľvek ústupky zo svojich požiadaviek na ukončenie vojny na Ukrajine. Trump následne rokovanie s Putinom zrušil a uvalil aj sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Rosatom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump hrozí vojenskou akciou v Nigérii, chce zastaviť „vraždenie kresťanov“

Trump hrozí vojenskou akciou v Nigérii, chce zastaviť „vraždenie kresťanov“

DNES - 6:05Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu varoval, že Spojené štáty môžu vykonať vojenskú akciu proti islamistom, ktorí podľa neho v Nigérii vraždia kresťanov.

Neďaleko pyramíd v Gíze otvorili Veľké egyptské múzeum

Neďaleko pyramíd v Gíze otvorili Veľké egyptské múzeum

VČERA - 20:55Zahraničné

Neďaleko Veľkých pyramíd v Gíze v sobotu večer slávnostne otvorili Veľké egyptské múzeum (GEM).

Muž prišiel o vyše tisíc eur, pozor na takúto správu!

Muž prišiel o vyše tisíc eur, pozor na takúto správu!

VČERA - 20:15Zahraničné

Polícia preveruje prípad ako podozrenie zo spáchania prečinu podvodu.

Zelenskyj sľubuje pred zimou bezplatné cesty železnicou a ďalšiu pomoc

Zelenskyj sľubuje pred zimou bezplatné cesty železnicou a ďalšiu pomoc

VČERA - 19:44Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prisľúbil v sobotu obyvateľom svojej krajiny pred zimou ďalšiu pomoc. Patrí k nej bezplatné kilometre cestovania železnicou.

Vosveteit.sk
Bez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpredBez pilotov, bez výcviku, len s tabletom. Z vrtuľníka Black Hawk sa stal robot. Americká armáda ukázala, že je o krok vpred
Svet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovoríSvet sa obáva novej studenej vojny. Trump dal rozkaz znova testovať jadrové zbrane. Reaguje tým na Rusko a Čínu, hovorí
Tieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ránoTieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ráno
Už to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciuUž to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciu
Hackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítačHackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítač
Populárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnostiPopulárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnosti
Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!
Konečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočiaKonečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočia
Krv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosomKrv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP