Zelenskyj sľubuje pred zimou bezplatné cesty železnicou a ďalšiu pomoc

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prisľúbil v sobotu obyvateľom svojej krajiny pred zimou ďalšiu pomoc. Patrí k nej bezplatné kilometre cestovania železnicou.

Tritisíc kilometrov, aby si každý mohol zadarmo vybrať železničné trasy v rámci Ukrajiny: Ľvov-Kyjev, Kyjev-Dnipro a každú inú,“ uviedol Zelenskyj vo videopríhovore. Dodal, že na detailoch programu stále pracujú, no má podľa neho Ukrajincom ukázať, že rozpočtové prostriedky vynaložené na štátne železnice skutočne slúžia spoločnosti.

Vláda okrem toho pripravuje zimný program podobný minulému roku, pri ktorom 14 miliónov Ukrajincov dostalo podporu v prepočte niečo viac ako 20 eur. Prisľúbil zafixovanie cien zemného plynu, ako aj ceny elektriny pre domácnosti.

Cena kilowatthodiny elektriny v súčasnosti predstavuje v prepočte necelých deväť centov, priblížila DPA s tým, že po ruských útokoch na elektrárne a rozvodne je však elektrina vo veľkých častiach Ukrajiny k dispozícii len niekoľko hodín denne.

Ukrajina bola už pred inváziou Ruska vo februári 2022 najchudobnejšou krajinou Európy, pokiaľ ide o príjem na obyvateľa, vyplýva z údajov Medzinárodného menového fondu. Takmer polovicu ukrajinského štátneho rozpočtu pokrývajú zahraničné pôžičky a finančná pomoc, dodala nemecká agentúra.

Zdroj: Info.sk, TASR
