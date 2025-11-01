Obvinili ďalších 2 podozrivých v prípade krádeže šperkov v Louvri
- DNES - 19:02
- Paríž
V prípade vlámania a krádeže šperkov z múzea Louvre v Paríži predbežne obvinili ďalších dvoch podozrivých, 37-ročného muža a 38-ročnú ženu. Tri dni po ich zadržaní v rámci rozsiahleho vyšetrovania to v sobotu oznámila parížska prokuratúra.
Obvinený muž je podľa oznámenia podozrivý z krádeže vykonanej organizovanou skupinou a zločineckého spriahnutia. Žena je obvinená zo spolupáchateľstva. Sudca v sobotu rozhodol o ich ponechaní vo väzbe. Obaja obvinenia popierajú, doplnila prokurátorka Laure Beccuauová.
Polícia zadržala v stredu pri vyšetrovaní prípadu päť osôb, z ktorých jednu spája s krádežou DNA. Zvyšných troch zadržaných súd prepustil bez vznesenia obvinení.
Tento týždeň už z účasti na vlámaní do Louvru obvinili dvoch ďalších podozrivých zadržaných predtým, mužov vo veku 34 a 39 rokov z mesta Aubervilliers severne od Paríža. Podľa Beccuauovej sa obaja „čiastočne priznali“. Predpokladá sa, že ide o mužov, ktorí sa vlámali do Apolónovej galérie, odkiaľ šperky ukradli, kým ďalší dvaja komplici čakali pred múzeom.
Z Apolónovej galérie múzea Louvre zlodeji v nedeľu 19. októbra ukradli deväť vzácnych šperkov. S ôsmimi sa im podarilo utiecť. Poškodená koruna cisárovnej Eugénie sa našla neďaleko múzea. Hodnota ukoristených cenností sa odhaduje na 88 miliónov eur, no vzhľadom na ich historický význam ju odborníci považujú za nevyčísliteľnú.
