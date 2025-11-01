  • Články
Sobota, 1.11.2025
21°Bratislava

SHMÚ zaznamenal mimoriadne teplé počasie, niekde boli prekonané aj rekordy

  DNES - 15:57
  Bratislava
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaevidoval na Sviatok všetkých svätých mimoriadne teplé počasie.

Najchladnejšie, okolo 12 stupňov Celzia, je na krajnom východe, najteplejšie je na západnom Slovensku, kde sobotné maximum dosiahlo väčšinou viac ako 20 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMÚ na sociálnej sieti.

Takého hodnoty teploty vzduchu sú na hranici denných teplotných rekordov a v niektorých lokalitách bol rekord aj prekonaný,“ konštatuje SHMÚ.

Podľa operatívnych dát meteorológov boli denné teplotné rekordy prekonané napríklad v Liesku, Prievidzi, Nitre, Kráľovej pri Senci a v Slovenskom Grobe. V Banskej Štiavnici bol vyrovnaný rekord z minulého roku.

Najvyššie vystúpila teplota v sobotu v Gabčíkove, a to na 22,2 stupňa Celzia. „Táto hodnota je tiež pre dnešný deň a stanicu rekordná a zároveň je to druhé najvyššie novembrové maximum, aké tam bolo od roku 1986 namerané,“ podotýka SHMÚ s tým, že teplejšie bolo len 15. novembra 2002, a to 22,5 stupňa Celzia.

Na Slovensku prevládalo slnečné počasie. Lokálne sa však vyskytovala nízka oblačnosť, najmä v Banskobystrickom kraji a na východe, ktorá sa však z väčšej časti v priebehu dňa rozpadla.

Zdroj: Info.sk, TASR
