Šefčovič: Čína potvrdila, že odklad obmedzení vývozu sa vzťahuje aj na EÚ

  • DNES - 15:04
  • Brusel
Čína potvrdila, že jej ročné pozastavenie obmedzení vývozu aj vzácnych zemín ako súčasť rámcovej dohody s USA sa vzťahuje aj na Európsku úniu. V sobotu to oznámil eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, ktorý rokoval s predstaviteľmi čínskeho ministerstva obchodu.

Čína pôvodne 9. októbra oznámila nové kontroly vývozu technológií týkajúcich sa vzácnych zemín. Tým rozšírila obmedzenia, ktoré boli významným zdrojom napätia medzi Pekingom a Washingtonom. O tri týždne neskôr, po rokovaniach v Južnej Kórei medzi čínskym lídrom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, Peking uviedol, že opatrenia na jeden rok zmrazí. To podnietilo Brusel urýchlene získať záruky, že sa opatrenie bude vzťahovať aj na EÚ.

Obe strany potvrdili záväzok pokračovať v úsilí o zlepšenie implementácie politík vývoznej kontroly,“ napísal Šefčovič v príspevku na sieti X po rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi.

Európska únia podľa hovorcu eurokomisie Olofa Gilla privítala 12-mesačný odklad zo strany Číny ako „primeraný

a zodpovedný krok v kontexte zabezpečenia stabilných globálnych obchodných tokov v kriticky dôležitej oblasti“.

Čína je popredným svetovým producentom minerálov vzácnych zemín, ktoré sú nevyhnutné na výrobu automobilov, polovodičov a vojenského vybavenia. V globálnom dodávateľskom reťazci týchto surovín dominuje, čo zvyšuje zraniteľnosť ostatných krajín voči prerušeniu dodávok. EÚ je v oblasti dodávok vzácnych zemín takmer z 99 percent závislá od Číny, túto závislosť sa však snaží znížiť, napísal magazín Politico.

Peking od vlaňajšieho decembra a tohtoročného apríla takisto vyžaduje licencie na vývoz určitých kritických materiálov, čo zasiahlo svetové výrobné sektory.

Zdroj: Info.sk, TASR
