Rusko v októbri vystrelilo proti Ukrajine 270 rakiet, najviac za 2,5 roka
- DNES - 13:34
- Kyjev/Moskva
Rusko v októbri tohto roka vystrelilo proti Ukrajine 270 rakiet, čo je viac než v ktoromkoľvek mesiaci prinajmenšom za posledného dva a pol roka.
V počte odpálených rakiet ide zároveň o 46-percentný nárast v porovnaní so septembrom. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na údaje ukrajinských vzdušných síl.
Rusko už štvrtú zimu po sebe útočí na energetickú sieť Ukrajiny; podľa Kyjeva a jeho spojencov ide o úmyselnú a cynickú stratégiu s cieľom unaviť ukrajinských občanov. Pravidelné nočné údery spôsobujú rozsiahle výpadky siete, ktoré postihujú desaťtisíce ľudí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obviňuje Moskvu, že sa takýmito intenzívnymi útokmi na energetické zariadenia a tiež železnice snaží zasiať chaos a vyvíjať psychický nátlak.
Počet rakiet vystrelených v októbri bol najvyšší odvtedy, ako Ukrajina začala na začiatku roka 2023 pravidelne zverejňovať štatistiky. Rovnako ako počas predchádzajúcich zimných období aj v tomto mesiaci boli v každej oblasti Ukrajiny vrátane Kyjeva zavedené striedavé odstávky elektrickej energie, aby sa vyriešil problém s jej nedostatkom.
Popri raketových úderoch podniká Rusko na ukrajinské mestá a energetické objekty prakticky každý deň aj dronové útoky. V októbri podľa analýzy AFP vypustilo proti Ukrajine 5298 diaľkových bezpilotných lietadiel, teda približne o šesť percent menej než v septembri. Tento počet sa podľa francúzskej agentúry však stále blíži k rekordným hodnotám.
V odvete za ruské nálety Kyjev takisto útočí na ruské ropné zariadenia a rafinérie v snahe odrezať Moskvu od dôležitého vývozu energií, ktorý jej umožňuje financovať vojnu proti Ukrajine. Takýchto úspešných útokov podnikli ukrajinské sily tento rok takmer 160, povedal v piatok šéf ukrajinskej tajnej služby Vasyľ Maľuk.
Zelenskyj: Ukrajinská rozviedka zistila konkrétne adresy unesených detí
Služba zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) zistila konkrétne adresy, na ktorých sa nachádzajú deti unesené Ruskom, oznámil v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Albánsko: Vo veku 73 rokov zomrel bývalý premiér Fatos Nano
Bývalý albánsky premiér a historický vodca tamojšej ľavice Fatos Nano zomrel v piatok vo veku 73 rokov, oznámil úradujúci predseda vlády v Tirane Edi Rama na sociálnych sieťach.
Trump: Kresťania v Nigérii sú vystavení existenčnej hrozbe
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že kresťania v Nigérii čelia „existenčnej hrozbe“ a obvinil moslimov, že ich masakrujú. Zároveň vyzval amerických zákonodarcov, aby túto záležitosť prešetrili.
Parížske múzeum Louvre budú do konca roka chrániť protiteroristické zábrany
Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová uviedla, že v okolí múzea Louvre budú do konca roka nainštalované protiteroristické zábrany vzhľadom na nedávnu krádež šperkov, ktorá opäť rozprúdila diskusiu o zabezpečení