  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 1.11.2025Meniny má Denis(a)
21°Bratislava

Rusko v októbri vystrelilo proti Ukrajine 270 rakiet, najviac za 2,5 roka

  • DNES - 13:34
  • Kyjev/Moskva
Rusko v októbri vystrelilo proti Ukrajine 270 rakiet, najviac za 2,5 roka

Rusko v októbri tohto roka vystrelilo proti Ukrajine 270 rakiet, čo je viac než v ktoromkoľvek mesiaci prinajmenšom za posledného dva a pol roka.

V počte odpálených rakiet ide zároveň o 46-percentný nárast v porovnaní so septembrom. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na údaje ukrajinských vzdušných síl.

Rusko už štvrtú zimu po sebe útočí na energetickú sieť Ukrajiny; podľa Kyjeva a jeho spojencov ide o úmyselnú a cynickú stratégiu s cieľom unaviť ukrajinských občanov. Pravidelné nočné údery spôsobujú rozsiahle výpadky siete, ktoré postihujú desaťtisíce ľudí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obviňuje Moskvu, že sa takýmito intenzívnymi útokmi na energetické zariadenia a tiež železnice snaží zasiať chaos a vyvíjať psychický nátlak.

Počet rakiet vystrelených v októbri bol najvyšší odvtedy, ako Ukrajina začala na začiatku roka 2023 pravidelne zverejňovať štatistiky. Rovnako ako počas predchádzajúcich zimných období aj v tomto mesiaci boli v každej oblasti Ukrajiny vrátane Kyjeva zavedené striedavé odstávky elektrickej energie, aby sa vyriešil problém s jej nedostatkom.

Popri raketových úderoch podniká Rusko na ukrajinské mestá a energetické objekty prakticky každý deň aj dronové útoky. V októbri podľa analýzy AFP vypustilo proti Ukrajine 5298 diaľkových bezpilotných lietadiel, teda približne o šesť percent menej než v septembri. Tento počet sa podľa francúzskej agentúry však stále blíži k rekordným hodnotám.

V odvete za ruské nálety Kyjev takisto útočí na ruské ropné zariadenia a rafinérie v snahe odrezať Moskvu od dôležitého vývozu energií, ktorý jej umožňuje financovať vojnu proti Ukrajine. Takýchto úspešných útokov podnikli ukrajinské sily tento rok takmer 160, povedal v piatok šéf ukrajinskej tajnej služby Vasyľ Maľuk.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj: Ukrajinská rozviedka zistila konkrétne adresy unesených detí

Zelenskyj: Ukrajinská rozviedka zistila konkrétne adresy unesených detí

DNES - 5:58Zahraničné

Služba zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) zistila konkrétne adresy, na ktorých sa nachádzajú deti unesené Ruskom, oznámil v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Albánsko: Vo veku 73 rokov zomrel bývalý premiér Fatos Nano

Albánsko: Vo veku 73 rokov zomrel bývalý premiér Fatos Nano

DNES - 5:54Zahraničné

Bývalý albánsky premiér a historický vodca tamojšej ľavice Fatos Nano zomrel v piatok vo veku 73 rokov, oznámil úradujúci predseda vlády v Tirane Edi Rama na sociálnych sieťach.

Trump: Kresťania v Nigérii sú vystavení existenčnej hrozbe

Trump: Kresťania v Nigérii sú vystavení existenčnej hrozbe

DNES - 5:53Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že kresťania v Nigérii čelia „existenčnej hrozbe“ a obvinil moslimov, že ich masakrujú. Zároveň vyzval amerických zákonodarcov, aby túto záležitosť prešetrili.

Parížske múzeum Louvre budú do konca roka chrániť protiteroristické zábrany

Parížske múzeum Louvre budú do konca roka chrániť protiteroristické zábrany

VČERA - 21:57Zahraničné

Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová uviedla, že v okolí múzea Louvre budú do konca roka nainštalované protiteroristické zábrany vzhľadom na nedávnu krádež šperkov, ktorá opäť rozprúdila diskusiu o zabezpečení

Vosveteit.sk
Tieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ránoTieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ráno
Už to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciuUž to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciu
Hackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítačHackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítač
Populárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnostiPopulárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnosti
Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!
Konečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočiaKonečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočia
Krv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosomKrv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosom
Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!
Google tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieťGoogle tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP