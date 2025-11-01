Hlas-SD: Kamil Šaško chráni pri téme e-cigariet zdravie, nie zisky
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) chráni pri téme jednorazových elektronických cigariet zdravie, nie zisky a koná v súlade so svojim mandátom. Jednorazové e-cigarety sa dostávajú do rúk deťom.
Závislosť mladých ľudí od nich je vážny spoločenský problém a vyžaduje si zodpovedný prístup štátu. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie strany Hlas-SD. Koaličná SNS v sobotu vyzvala ministra Šaška, aby nepredložil návrh zákazu jednorazových e-cigariet.
„Zároveň platí, že akékoľvek obmedzenia musia byť rozumné, odborne podložené a nesmú škodiť malým slovenským podnikateľom. Cieľom je ochrana detí a zdravia populácie, nie zbytočné tresty pre poctivých výrobcov a predajcov. Preto Hlas-SD podporuje odbornú diskusiu o tom, ako obmedziť dostupnosť týchto výrobkov pre mladistvých vrátane prísnejších pravidiel predaja, marketingu či balenia, ale vždy na základe dát, nie lobingu,“ uviedla strana.
Ako dodala, legislatívny návrh podporujú aj viaceré zdravotnícke organizácie vrátane Úradu verejného zdravotníctva SR, Slovenskej lekárskej spoločnosti či Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, ale aj pedagógov alebo eurokomisára pre zdravie Olivéra Várhelyiho.
Koaličná SNS vyzvala ministra zdravotníctva, aby nenavrhoval zákaz jednorazových elektronických cigariet. Strana takýto návrh nepodporí. Šaško sa podľa nej venuje namiesto skutočným problémom sekundárnym témam a Slovensko zákazom príde o 50 miliónov eur ročne z daní.
