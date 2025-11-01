  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 1.11.2025Meniny má Denis(a)
18°Bratislava

SEVA: Elektrická flotila na Slovensku rastie najmä vďaka firmám

  • DNES - 12:50
  • Bratislava
SEVA: Elektrická flotila na Slovensku rastie najmä vďaka firmám

Na slovenských cestách jazdí už viac ako 21.833 osobných batériových elektromobilov (BEV).

Spolu s elektrickými dodávkami, nákladnými vozidlami a autobusmi dosiahol počet čisto elektrických batériových vozidiel na cestách v SR 23.259 kusov. Od začiatku roka tak trh elektromobilov zaznamenal nárast o 50 % a za posledné tri mesiace sa počet BEV na cestách zvýšil o 14,6 %. Podiel elektrických vozidiel na nových registráciách je však na Slovensku viac než štvornásobne nižší ako európsky priemer. Informovala o tom Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).

Podľa analytika SEVA Martina Jeleneka ide o zreteľný signál, že trh s elektromobilmi na Slovensku už viac nie je okrajovou témou. „Zlom nastal už v druhej polovici minulého roka, no v roku 2025 vidíme systematický rast. Dopyt rastie vo firemnom sektore aj medzi individuálnymi vodičmi. Aj keď sme ešte ďaleko od európskeho priemeru, tempo rastu sa stále zrýchľuje,“ priblížil Jelenek.

Rozhodne nie je pravda, že by Slováci o elektromobilitu nemali záujem, rozhodujú sa však pragmaticky podľa cenovej a fyzickej dostupnosti vozidiel na trhu a naďalej uprednostňujú individuálny dovoz jazdených vozidiel zo zahraničia, najmä značky Tesla,“ poznamenal riaditeľ SEVA Patrik Križanský.

Podľa aktuálnych údajov polície sa v 3. kvartáli 2025 na Slovensku zaregistrovalo 961 nových osobných vozidiel BEV a 879 nových osobných plug-in hybridov (PHEV), vďaka čomu podiel elektromobilov na predajoch dosiahol za september 4,5 % pre BEV a 3,6 % pre PHEV. Za obdobie prvých troch kvartálov roka predstavuje priemerný podiel elektromobilov na nových registráciách 4,4 % BEV a 4,2 % PHEV.

Slovensko tak výrazne zaostáva nielen za svojimi susedmi (podiel čisto elektrických vozidiel dosiahol v Rakúsku 20,9 %, v Česku 6,4 %, v Maďarsku 8,7 %, v Poľsku 8,9 %), ale aj za celou Európou (v rámci EÚ 18,9 %, pri započítaní Veľkej Británie, Nórska, Švajčiarska a Islandu až 21 %).

Rekordérom je ako obyčajne Nórsko, kde až neuveriteľných 97,7 % nových registrácií predstavujú čisto batériové elektromobily - topografia a klimatické podmienky tam pritom nie sú o nič priaznivejšie ako u nás, podobný je aj počet áut na cestách. Slovensko, žiaľ, ostáva so 4,4 % na druhej priečke od konca, pričom posledné Chorvátsko (3,8 %) má výborne našliapnuté k tomu, aby nás ešte pred koncom roka predbehlo,“ vysvetlil riaditeľ SEVA.

Dodal, že podobne ako inde vo svete, aj na Slovensku sa elektrifikácia vozového parku odvíja od aktivít podnikateľského sektora. Takmer 90 % registrácií nových elektromobilov pripadá na právnické osoby, jednotlivci, naopak, dominujú pri registráciách individuálne dovezených vozidiel.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Škoda Auto zvýšila predaj za deväť mesiacov roka o viac než 14 %

Škoda Auto zvýšila predaj za deväť mesiacov roka o viac než 14 %

DNES - 12:50Auto

Predaj áut českej spoločnosti Škoda Auto vzrástol za tri kvartály o vyše 14 %. S ním sa zvýšili aj tržby a zisk spoločnosti, pričom v prípade tržieb rast predstavoval takmer 10 %. Informoval o tom server novinky.cz.

Na autách sa bude môcť využívať predné brzdové svetlo

Na autách sa bude môcť využívať predné brzdové svetlo

11:43 28.10.2025Auto

Na autách sa od roku 2029 bude môcť využívať predné brzdové svetlo. Daný prvok sa do legislatívy zakotví ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N.

Európa je pri prijatí elektromobility silne rozdelená

Európa je pri prijatí elektromobility silne rozdelená

13:02 25.10.2025Auto

Ambiciózne plány na elektrifikáciu európskych ciest počas nasledujúceho desaťročia začínajú mať reálne trhliny.

Výroba VW zatiaľ pokračuje, ale neistota okolo čipov je veľká

Výroba VW zatiaľ pokračuje, ale neistota okolo čipov je veľká

18:29 23.10.2025Auto

Výroba v hlavnom závode Volkswagenu (VW) bude počas nasledujúceho pracovného týždňa pokračovať podľa plánu.

Vosveteit.sk
Už to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciuUž to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciu
Hackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítačHackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítač
Populárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnostiPopulárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnosti
Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!
Konečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočiaKonečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočia
Krv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosomKrv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosom
Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!
Google tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieťGoogle tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieť
Žijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom sveteŽijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom svete
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP