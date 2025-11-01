Maximálna rýchlosť chôdze sa chodcov netýka, korčuliarov áno
Nedávno prijatá maximálna rýchlosť chôdze šesť kilometrov za hodinu sa netýka chodcov na chodníku. Limit je určený napríklad pre korčuliarov či kolobežky, ľudí na skejtborde či lyžiach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Rýchlosť chodcov sa týka aj cyklistov mladších ako desať rokov vrátane sprevádzajúcich osôb jazdiacich po chodníku a tiež osôb jazdiacich na samovyvažovacom vozidle a kolobežke s pomocným motorčekom,“ uviedla hovorkyňa.
Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili 28. októbra novelu zákona o cestnej premávke, ktorá okrem iného stanovila rýchlosť chôdze na šesť kilometrov za hodinu. Poslanec NR SR Ľubomír Vážny (Smer-SD) to odôvodnil narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom. „Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ dodal. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť 1. januára.
SNS vyzvala Šaška, aby nenavrhoval zákaz jednorazových elektronických cigariet
Koaličná SNS vyzvala ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby nenavrhoval zákaz jednorazových elektronických cigariet. Strana takýto návrh nepodporí.
Matúš Šutaj Eštok vyzýva na zvýšenú opatrnosť počas Dušičiek
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vyzýva na zvýšenú opatrnosť počas Dušičiek.
Pri tragickej dopravnej nehode pred Púchovom zomrel 51-ročný vodič
Pri tragickej dopravnej nehode pred Púchovom, ku ktorej došlo v piatok (31. 10.) večer, utrpel 51-ročný vodič vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Klub 500: Takmer každý druhý absolvent končí mimo svojho odboru
Takmer každý druhý absolvent končí mimo svojho odboru. To je dôkazom, že slovenský vzdelávací systém systematicky produkuje ľudí pre povolania, o ktoré trh práce nemá záujem.