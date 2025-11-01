  • Články
SNS vyzvala Šaška, aby nenavrhoval zákaz jednorazových elektronických cigariet

  • DNES - 10:41
  • Bratislava
Koaličná SNS vyzvala ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby nenavrhoval zákaz jednorazových elektronických cigariet. Strana takýto návrh nepodporí. Informovala riaditeľka kancelárie SNS Zuzana Škopcová.

Minister zdravotníctva sa namiesto riešenia skutočných problémov v zdravotníctve venuje sekundárnym témam, keď plánuje na najbližšom rokovaní vlády predložiť návrh na ich zákaz. SNS odmieta akýkoľvek lobistický návrh, ktorý by zlikvidoval malých slovenských výrobcov a zároveň posilnil veľké zahraničné spoločnosti,“ vyhlásila Škopcová.

Zároveň uviedla, že žiadny členský štát Európskej únie nepostupuje rovnako ako šéf rezortu zdravotníctva. Takýto zákaz by podľa nej posilnil cezhraničný obchod v okolitých krajinách a SR by prišla o približne 50 miliónov eur ročne na daniach.

SNS verí, že minister Kamil Šaško nechce dopadnúť ako minister Rudolf Huliak, ktorý presadzoval nepopulárnu novelu zákona o hazarde napriek nesúhlasu odbornej i politickej verejnosti,“ doplnila Škopcová s tým, že mu SNS odporúča, aby sa namiesto zákazov venoval záchrannému systému či nemocniciam. Predaj tabakových výrobkov má byť pod štátnou kontrolou, avšak prohibícia podľa strany nikdy nič nevyriešila.

Zdroj: Info.sk, TASR
