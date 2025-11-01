Matúš Šutaj Eštok vyzýva na zvýšenú opatrnosť počas Dušičiek
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vyzýva na zvýšenú opatrnosť počas Dušičiek. Počas tohto víkendu sa podľa neho netreba nikam ponáhľať. Minister to uviedol na sociálnej sieti.
„Na cestách aj v okolí cintorínov budú naše bezpečnostné a záchranné zložky dohliadať na pokojnú a dôstojnú atmosféru, ktorú si tento čas zaslúži. Ďakujem preto všetkým policajtom, hasičom a záchranárom, ktorí aj v týchto dňoch slúžia, aby sme sa všetci bezpečne dostali domov,“ uviedol Šutaj Eštok.
Polícia informovala, že počas sviatočného víkendu posilní svoju prítomnosť na cestách aj v okolí cintorínov i iných rušných miest. Vodičov vyzvala na zvýšenú opatrnosť. Upozornila, že sa v uliciach miest a obcí bude vyskytovať vyšší počet chodcov.
SNS vyzvala Šaška, aby nenavrhoval zákaz jednorazových elektronických cigariet
Koaličná SNS vyzvala ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby nenavrhoval zákaz jednorazových elektronických cigariet. Strana takýto návrh nepodporí.
Pri tragickej dopravnej nehode pred Púchovom zomrel 51-ročný vodič
Pri tragickej dopravnej nehode pred Púchovom, ku ktorej došlo v piatok (31. 10.) večer, utrpel 51-ročný vodič vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Klub 500: Takmer každý druhý absolvent končí mimo svojho odboru
Takmer každý druhý absolvent končí mimo svojho odboru. To je dôkazom, že slovenský vzdelávací systém systematicky produkuje ľudí pre povolania, o ktoré trh práce nemá záujem.
Dve dopravné nehody v Nitrianskom kraji si vyžiadali tri ľudské životy
Dve dopravné nehody v Nitrianskom kraji si v uplynulých hodinách vyžiadali spolu až tri ľudské životy. Pri prvej nehode, ktorá sa stala v piatok (31. 10.) večer na výjazde z Komárna smerom na Novú Stráž, zomrel chodec.