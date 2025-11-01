  • Články
Sobota, 1.11.2025
Matúš Šutaj Eštok vyzýva na zvýšenú opatrnosť počas Dušičiek

  • DNES - 10:31
  • Bratislava
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vyzýva na zvýšenú opatrnosť počas Dušičiek. Počas tohto víkendu sa podľa neho netreba nikam ponáhľať. Minister to uviedol na sociálnej sieti.

Na cestách aj v okolí cintorínov budú naše bezpečnostné a záchranné zložky dohliadať na pokojnú a dôstojnú atmosféru, ktorú si tento čas zaslúži. Ďakujem preto všetkým policajtom, hasičom a záchranárom, ktorí aj v týchto dňoch slúžia, aby sme sa všetci bezpečne dostali domov,“ uviedol Šutaj Eštok.

Polícia informovala, že počas sviatočného víkendu posilní svoju prítomnosť na cestách aj v okolí cintorínov i iných rušných miest. Vodičov vyzvala na zvýšenú opatrnosť. Upozornila, že sa v uliciach miest a obcí bude vyskytovať vyšší počet chodcov.

Zdroj: Info.sk, TASR
