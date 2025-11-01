Pri tragickej dopravnej nehode pred Púchovom zomrel 51-ročný vodič
Pri tragickej dopravnej nehode pred Púchovom, ku ktorej došlo v piatok (31. 10.) večer, utrpel 51-ročný vodič vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Na základe doteraz zisteného, 51-ročný vodič osobného motorového vozidla z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde v tom čase prechádzalo osobné motorové vozidlo, ktoré viedol 25-ročný vodič. Následkom toho došlo k čelnej zrážke,“ spresnila Klenková.
U 25-ročného vodiča, ktorý bol so zraneniami prevezený do nemocnice, bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. „Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Na miesto bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava,“ podotkla hovorkyňa.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Považská Bystrica začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenie. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní.
