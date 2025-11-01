Klub 500: Takmer každý druhý absolvent končí mimo svojho odboru
Takmer každý druhý absolvent končí mimo svojho odboru. To je dôkazom, že slovenský vzdelávací systém systematicky produkuje ľudí pre povolania, o ktoré trh práce nemá záujem.
Školy zároveň produkujú minimum technicky vzdelaných odborníkov. To napriek tomu, že Slovensko je priemyselne orientovaná krajina, ktorá by svoj základ do budúcnosti mala stavať na inováciách, IT a inžinierskych profesiách. Uviedol to Klub 500 v siedmom vydaní svojho analytického prehľadu Kompas500.
„Podľa národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR sa až 42 percent vysokoškolákov do piatich rokov po ukončení štúdia neuplatní v odbore, ktorý vyštudovali. Len 53 percent z nich pracuje na pozíciách, ktoré zodpovedajú ich vzdelaniu, pričom päť percent má len čiastočne príbuzné uplatnenie,“ priblížil Klub 500. Doplnil, že ani stredoškoláci na tom nie sú lepšie, keďže viac ako polovica (52 percent) z nich pracuje v úplne inej oblasti, než na akú sa na škole pripravovali.
Poukázal pritom na konkrétne následky tohto nesúladu. „Znižuje produktivitu práce, brzdí inovácie, podporuje odlev talentov do zahraničia a znamená plytvanie verejnými prostriedkami na vzdelávanie, ktoré neprináša návratnosť,“ upozornil. Skonštatoval, že ak má Slovensko zvládnuť prechod na modernú a inovatívnu ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou, musí zásadne prebudovať systém vysokého školstva. „Potrebuje podporiť technické, IT a prírodovedné smery, a to cez štipendiá, vyššiu spoločenskú prestíž aj prepojenie s praxou,“ zdôraznil.
Zároveň je podľa neho nevyhnutné reformovať spoločenské vedy tak, aby rozvíjali praktické zručnosti ako napríklad dátovú analytiku, ekonometriu či manažment verejných politík založený na dátach. Zhodnotil tiež, že vzdelávací systém by mal byť úzko prepojený so zamestnávateľmi, aby reflektoval reálne potreby trhu, nie predstavy spred dvadsiatich rokov.
Ako ďalej Klub 500 uviedol, údaje Centra vedecko-technických informácií SR ukazujú, že viac ako polovica absolventov (55,6 percenta) pochádza zo spoločenskovedných odborov, zatiaľ čo technické vedy tvoria len 18,6 percenta a prírodné vedy necelé štyri percentá. Ešte výraznejší nepomer vidno na súkromných vysokých školách, kde podľa neho až takmer 70 percent absolventov študovalo spoločenskovedné odbory.
