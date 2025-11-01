  • Články
Sobota, 1.11.2025
Dve dopravné nehody v Nitrianskom kraji si vyžiadali tri ľudské životy

  • DNES - 9:31
  • Nitra
Dve dopravné nehody v Nitrianskom kraji si v uplynulých hodinách vyžiadali spolu až tri ľudské životy. Pri prvej nehode, ktorá sa stala v piatok (31. 10.) večer na výjazde z Komárna smerom na Novú Stráž, zomrel chodec.

Autonehoda na ceste za Šaľou smerom na obec Vlčany si v sobotu skoro ráno vyžiadala životy dvoch mladých ľudí. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková.

Päťdesiattriročný vodič v piatok večer na výjazde z Komárna narazil do chodca, ktorý sedel na vozovke. „Vodič zrážke nedokázal zabrániť a 60-ročný chodec, žiaľ, utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič vozidla bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom,“ priblížila hovorkyňa.

Všetky záchranné zložky zasahovali v sobotu pri dopravnej nehode, ktorá sa stala neďaleko Šale. „Vodič z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel mimo cesty, pričom sa auto pravdepodobne niekoľkokrát prevrátilo a následne zostalo stáť,“ podotkla.

Pri tejto dopravnej nehode dve osoby vo veku 18 rokov utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. „Devätnásťročná žena utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. Operačný dôstojník vyslal na miesto aj posttraumatický tím,“ ozrejmila hovorkyňa. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina obidvoch dopravných nehôd sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
