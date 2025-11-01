  • Články
Polícia opätovne pripomína vyššie riziko kriminality počas Dušičiek

  • DNES - 9:25
  • Bratislava
Počas dušičkového obdobia a s vyšším počtom návštevníkov na cintorínoch a v ich okolí stúpa riziko drobnej kriminality či nehôd pri manipulácii s ohňom.

Mestská polícia (MsP) v Bratislave preto pripomína obozretnosť a dodržiavanie základných pravidiel bezpečnosti. Rady, ako sa chrániť či ako predísť požiarom, približuje na sociálnej sieti.

Každoročne sa na cintorínoch v tomto období stretávame s drobnými požiarmi alebo aktivitou zlodejov, ktorí využívajú chvíľkovú nepozornosť pozostalých, napríklad pri úprave hrobov,“ konštatuje mestská polícia.

Návštevníci by mali mať osobné veci stále pri sebe a nemali by ich nechávať bez dozoru ani počas úprav hrobových miest. Rovnako by ich nemali, spolu s hodnotnými predmetmi, nechávať viditeľne v autách. Pred odchodom z auta sa treba vždy presvedčiť, že je zamknuté. Vyššiu sumu peňazí a cennosti by mali nechať doma.

Myslieť treba aj na prevenciu pred požiarmi. Pri skrášľovaní hrobov treba dávať pozor na horiace sviečky. Umiestniť ich treba zároveň do svietnikov a na bezpečnú vzdialenosť od vencov, ozdôb, kvetov či iného horľavého materiálu. Zabúdať netreba ani na upevnenie dekorácií a vencov, aby ich vietor neodfúkol, alebo aby neprevrhli sviečky. „Deti nenechávajte manipulovať s ohňom a majte ich vždy pod dohľadom,“ podotýka mestská polícia.

Na cestu na cintoríny odporúča využiť spoje mestskej hromadnej dopravy, ktoré sú v tomto období posilnené. Ak už návštevníci prídu autom, mali by byť pripravení na to, že parkovacie miesta v okolí pietnych miest môžu byť obsadené. V takom prípade odporúča napríklad využiť záchytné parkoviská, ktoré sú pod dohľadom mestského kamerového systému a je možné sa z nich na cintoríny prepraviť spojmi MHD. Zabúdať netreba ani na zákaz parkovania áut na chodníkoch, rešpektovaním pravidiel sa návštevníci vyhnú pokutám.

Zdroj: Info.sk, TASR
