Sobota, 1.11.2025Meniny má Denis(a)
11°Bratislava

Polícia apeluje na vodičov, aby boli počas Dušičiek obozretní

  • DNES - 7:35
  • Bratislava
Polícia prijme počas Sviatku všetkých svätých preventívne opatrenia. V teréne bude viac hliadok ako bežne.

Na vodičov zároveň apeluje, aby dodržiavali predpisy a venovali zvýšenú pozornosť chodcom, ktorých bude nielen pri cintorínoch viac. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Sviatok všetkých svätých je časom pokoja a úcty, preto je dôležité, aby všetci účastníci cestnej premávky prejavili ohľaduplnosť a trpezlivosť. S cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky bude v tomto období viac policajtov v teréne dohliadať tak na bezpečnosť, ako aj na plynulosť cestnej premávky v okolí cintorínov, kostolov i nákupných centier,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.

Ako Vilhanová pripomenula, napriek preventívnym opatreniam a kampaniam začal počet tragických nehôd na slovenských cestách stúpať. Polakovič podotkol, že každá dopravná nehoda je zložitá i pre samotných zasahujúcich policajtov.

Medzi najťažšie chvíle našej práce patria situácie, keď prídeme na miesto nehody, vidíme rozbité autá, detskú sedačku a ticho, ktoré je ohlušujúcejšie ako sirény. Musíme zaklopať na dvere a oznámiť, že ich milovaný sa už nikdy nevráti. V jedinej sekunde nerozvážnosti sa môže zničiť celý život. Správajme sa tak, aby sa každý mohol bezpečne vrátiť domov,“ uzavrel.

Zdroj: Info.sk, TASR
