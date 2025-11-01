Polícia apeluje na vodičov, aby boli počas Dušičiek obozretní
Polícia prijme počas Sviatku všetkých svätých preventívne opatrenia. V teréne bude viac hliadok ako bežne.
Na vodičov zároveň apeluje, aby dodržiavali predpisy a venovali zvýšenú pozornosť chodcom, ktorých bude nielen pri cintorínoch viac. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Sviatok všetkých svätých je časom pokoja a úcty, preto je dôležité, aby všetci účastníci cestnej premávky prejavili ohľaduplnosť a trpezlivosť. S cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky bude v tomto období viac policajtov v teréne dohliadať tak na bezpečnosť, ako aj na plynulosť cestnej premávky v okolí cintorínov, kostolov i nákupných centier,“ uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
Ako Vilhanová pripomenula, napriek preventívnym opatreniam a kampaniam začal počet tragických nehôd na slovenských cestách stúpať. Polakovič podotkol, že každá dopravná nehoda je zložitá i pre samotných zasahujúcich policajtov.
„Medzi najťažšie chvíle našej práce patria situácie, keď prídeme na miesto nehody, vidíme rozbité autá, detskú sedačku a ticho, ktoré je ohlušujúcejšie ako sirény. Musíme zaklopať na dvere a oznámiť, že ich milovaný sa už nikdy nevráti. V jedinej sekunde nerozvážnosti sa môže zničiť celý život. Správajme sa tak, aby sa každý mohol bezpečne vrátiť domov,“ uzavrel.
LDZ: Obdobie Dušičiek umožňuje symbolicky sa vrátiť k zosnulým i vlastným pocitom
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú pre mnohých ľudí obdobím, ktoré prirodzene otvára tému straty a pominuteľnosti.
J. Hrabko: Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne
Prezident Peter Pellegrini už nemôže podpísať novelu zákona o hazardných hrách bez toho, aby riskoval, že jeho krok Ústavný súd neskôr označí ako rozporný s ústavou.
Začiatok novembra charakterizuje najmä spomienka na zosnulých
Katolícka cirkev si v sobotu pripomína cirkevne prikázaný sviatok slávnosť Všetkých svätých. Na nedeľu 2. novembra pripadá Spomienka na všetkých verných zosnulých, ľudovo známa ako Dušičky.
Tragická nehoda: Auto zrazilo chodca, zraneniam na mieste podľahol
Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.