  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 1.11.2025Meniny má Denis(a)
Bratislava

Zelenskyj: Ukrajinská rozviedka zistila konkrétne adresy unesených detí

  • DNES - 5:58
  • Kyjev
Zelenskyj: Ukrajinská rozviedka zistila konkrétne adresy unesených detí

Služba zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) zistila konkrétne adresy, na ktorých sa nachádzajú deti unesené Ruskom, oznámil v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojenci Ukrajiny teraz podľa neho dostanú zoznamy detí, ktoré musí Moskva vrátiť. Prvý z nich obsahuje viac než 300 mien, priezvisk a adries.

Ukrajina tvrdí, že počas vojny bolo bez súhlasu rodín či opatrovníkov odvezených do Ruska alebo na územie okupované Ruskom viac než 19.500 detí. Kyjev označuje tieto únosy za vojnový zločin, ktorý údajne spĺňa definíciu genocídy podľa znenia dohovoru OSN. Moskva na svoju obhajobu uvádza, že odsunom chránila deti pred bojmi.

Na Ukrajinu sa medzitým podarilo z Ruska vrátiť 1625 detí v rámci humanitárneho programu Bring Kids Back UA, ktorý inicioval Zelenskyj v roku 2023. Vo videu zverejnenom v piatok na sociálnej sieti X povedal, že ide o citlivú otázku, na ktorej intenzívne a potichu pracuje ukrajinská diplomacia.

Aby sme prekazili akýkoľvek pokus Ruska tvrdiť, že o týchto deťoch údajne nič nevie, zabezpečujeme, aby boli (na zoznamoch) uvedené aj adresy,“ uviedol ukrajinský prezident. „Prvý takýto zoznam – obsahujúci viac ako 300 priezvisk, mien a adries unesených detí – bude na stoloch všetkých vedúcich predstaviteľov, ktorí sa podieľajú na tomto úsilí,“ dodal.

Práve pre únosy ukrajinských detí vydal medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.

Skupina amerických politikov okolo republikána Lindseyho Grahama a demokrata Richarda Blumenthala po nedávnom incidente s ruskými dronmi v Poľsku začala opäť uvažovať o možnosti, že v Senáte USA predloží návrh zákona, ktorý by v prípade schválenia mohol označiť Rusko a Bielorusko za štáty podporujúce terorizmus v súvislosti s deportáciou detí z dočasne okupovaných území.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Albánsko: Vo veku 73 rokov zomrel bývalý premiér Fatos Nano

Albánsko: Vo veku 73 rokov zomrel bývalý premiér Fatos Nano

DNES - 5:54Zahraničné

Bývalý albánsky premiér a historický vodca tamojšej ľavice Fatos Nano zomrel v piatok vo veku 73 rokov, oznámil úradujúci predseda vlády v Tirane Edi Rama na sociálnych sieťach.

Trump: Kresťania v Nigérii sú vystavení existenčnej hrozbe

Trump: Kresťania v Nigérii sú vystavení existenčnej hrozbe

DNES - 5:53Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že kresťania v Nigérii čelia „existenčnej hrozbe“ a obvinil moslimov, že ich masakrujú. Zároveň vyzval amerických zákonodarcov, aby túto záležitosť prešetrili.

Parížske múzeum Louvre budú do konca roka chrániť protiteroristické zábrany

Parížske múzeum Louvre budú do konca roka chrániť protiteroristické zábrany

VČERA - 21:57Zahraničné

Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová uviedla, že v okolí múzea Louvre budú do konca roka nainštalované protiteroristické zábrany vzhľadom na nedávnu krádež šperkov, ktorá opäť rozprúdila diskusiu o zabezpečení

Zelenskyj: Rusko nasadilo asi 170.000 vojakov na dobytie Pokrovska

Zelenskyj: Rusko nasadilo asi 170.000 vojakov na dobytie Pokrovska

VČERA - 21:56Zahraničné

Rusko nasadilo približne 170.000 vojakov s cieľom dobyť mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na Ukrajine, povedal v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Vosveteit.sk
Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!
Konečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočiaKonečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočia
Krv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosomKrv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosom
Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!
Google tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieťGoogle tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieť
Žijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom sveteŽijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom svete
Bývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášomBývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášom
Vakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertovVakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertov
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovoríMeta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP