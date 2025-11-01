  • Články
Albánsko: Vo veku 73 rokov zomrel bývalý premiér Fatos Nano

Bývalý albánsky premiér a historický vodca tamojšej ľavice Fatos Nano zomrel v piatok vo veku 73 rokov, oznámil úradujúci predseda vlády v Tirane Edi Rama na sociálnych sieťach.

Nano zomrel v nemocnici v albánskom hlavnom meste po niekoľkých dňoch v kóme, do ktorej upadol v dôsledku respiračných komplikácií, oznámili lekári.

Trojnásobný albánsky expremiér, všeobecne považovaný za liberálneho reformátora, presadzoval inštitucionálnu modernizáciu Albánska a prechod krajiny na trhovú ekonomiku, píše AFP.

Zároveň sa však dostal pod ostrú kritiku Európskej únie za to, že jeho vláda nedokázala vykoreniť korupciu a organizovaný zločin, a on sám bol odsúdený za spreneveru zahraničnej pomoci.

Nano sa narodil sa v Tirane v roku 1952 ako syn bývalého riaditeľa albánskej štátnej televízie. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1978 ako ekonomický expert v Inštitúte marxisticko-leninských štúdií počas vlády komunistického diktátora Envera Hodžu v Albánsku.

Na univerzite v Tirane tiež pôsobil ako profesor ekonómie. Vo funkcii premiéra bol od marca do mája 1990 v prechodnej vláde posledného komunistického prezidenta Albánska Ramiza Aliu.

V roku 1992 bol Nano zvolený za prezidenta Socialistickej strany, nástupkyne albánskej komunistickej Strany práce.

V roku 1994 bol usvedčený zo sprenevery šiestich miliónov eur z talianskej pomoci a odsúdený na 12 rokov väzenia. Nano dôsledne trval na svojej nevine a označoval sa za politického väzňa, dodáva AFP.

Počas celoštátnych nepokojov v roku 1997 po krachu pyramídových schém rýchleho zbohatnutia, ktoré zruinovali tisíce Albáncov, Nano utiekol z väzenia. Neskôr mu vtedajší prezident Sali Berisha udelil amnestiu.

Nano sa stal po druhýkrát premiérom v júni 1997 a pôsobil tak do októbra 1998, kedy rezignoval v čase opätovných politických nepokojov.

Svoje tretie a posledné funkčné obdobie pôsobil na poste premiéra v rokoch 2002 až 2005.

Socialisti následne prehrali parlamentné voľby a Nano sa stiahol z politiky a odovzdal moc Berishovi. Na čele Socialistickej strany ho nahradil Edi Rama, súčasný albánsky premiér.

Zdroj: Info.sk, TASR
