Zelenskyj: Rusko nasadilo asi 170.000 vojakov na dobytie Pokrovska
- DNES - 21:56
- Kyjev
Rusko nasadilo približne 170.000 vojakov s cieľom dobyť mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na Ukrajine, povedal v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Poprel tvrdenia, že ruské sily mesto na východe Ukrajiny obkľúčili. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pri stretnutí so zranenými vojakmi v moskovskej nemocnici vyhlásil, že ukrajinské jednotky sú obkľúčené v strategickom Pokrovsku a tiež v Kupiansku, ktorý je dôležitým železničným uzlom, a že ruská armáda je ochotná zaistiť bezpečný vstup pre ukrajinských a západných novinárov, aby sa „mohli pozrieť, čo sa tam v skutočnosti deje“.
Zelenskyj - podobne ako vo štvrtok najvyšší veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj - priznal, že situácia v Pokrovsku je zložitá, a pripustil, že niekoľkým ruským jednotkám sa podarilo do mesta preniknúť. Trval však na tom, že Ukrajinci ich postupne vyháňajú.
„Rusi v Pokrovsku sú,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve. „Sú postupne likvidovaní, pretože musíme chrániť našich vojakov,“ dodal ukrajinský prezident.
Agentúra AP pripomenula, že Ukrajina pri predchádzajúcich obliehaniach stiahla svojich vojakov z niektorých miest, aby sa vyhla prípadných stratám. Ukrajinské sily sú v porovnaní s väčšou ruskou armádou v nevýhode, ktorú Moskva v poslednej dobe využíva vo svoj prospech.
Syrskyj vo štvrtok informoval, že navštívil oblasť Pokrovska a stretol sa tam s vojenskými veliteľmi. Rusko podľa neho v tejto lokalite zvyšuje svoju aktivitu a má početnú prevahu. Tvrdenia Moskvy o obkľúčení Ukrajincov v Pokrovsku, ktorý sa Rusi pokúšajú dobyť už viac než rok, a rovnako aj v Kupiansku však nezodpovedajú skutočnosti, podotkol.
Parížske múzeum Louvre budú do konca roka chrániť protiteroristické zábrany
Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová v piatok uviedla, že v okolí múzea Louvre budú do konca roka nainštalované protiteroristické zábrany vzhľadom na nedávnu krádež šperkov, ktorá opäť rozprúdila diskusiu o zabezpečení
Pentagón schválil dodávku tomahawkov Ukrajine, rozhodnutie je na Trumpovi
Americké ministerstvo obrany schválilo dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine po uskutočnení posudku, podľa ktorého negatívne neovplyvní zásoby Spojených štátov.
Skupina blízka Orbánovi kúpila pred voľbami najčítanejší maďarský denník
Maďarská mediálna skupina Indamedia, ktorú spolovice vlastní provládny podnikateľ Miklós Vaszily, odkúpila menej než polroka pred parlamentnými voľbami od spoločnosti Ringier Axel Springer Media AG portfólio médií.
Poľské stíhačky tretí raz za týždeň zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom
Poľské stíhačky v piatok ráno zachytili nad Baltským morom ďalšie ruské prieskumné lietadlo typu Il-20.