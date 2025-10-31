  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 31.10.2025Meniny má Aurélia
11°Bratislava

Zelenskyj: Rusko nasadilo asi 170.000 vojakov na dobytie Pokrovska

  • DNES - 21:56
  • Kyjev
Zelenskyj: Rusko nasadilo asi 170.000 vojakov na dobytie Pokrovska

Rusko nasadilo približne 170.000 vojakov s cieľom dobyť mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na Ukrajine, povedal v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Poprel tvrdenia, že ruské sily mesto na východe Ukrajiny obkľúčili. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pri stretnutí so zranenými vojakmi v moskovskej nemocnici vyhlásil, že ukrajinské jednotky sú obkľúčené v strategickom Pokrovsku a tiež v Kupiansku, ktorý je dôležitým železničným uzlom, a že ruská armáda je ochotná zaistiť bezpečný vstup pre ukrajinských a západných novinárov, aby sa „mohli pozrieť, čo sa tam v skutočnosti deje“.

Zelenskyj - podobne ako vo štvrtok najvyšší veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj - priznal, že situácia v Pokrovsku je zložitá, a pripustil, že niekoľkým ruským jednotkám sa podarilo do mesta preniknúť. Trval však na tom, že Ukrajinci ich postupne vyháňajú.

Rusi v Pokrovsku sú,“ povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve. „Sú postupne likvidovaní, pretože musíme chrániť našich vojakov,“ dodal ukrajinský prezident.

Agentúra AP pripomenula, že Ukrajina pri predchádzajúcich obliehaniach stiahla svojich vojakov z niektorých miest, aby sa vyhla prípadných stratám. Ukrajinské sily sú v porovnaní s väčšou ruskou armádou v nevýhode, ktorú Moskva v poslednej dobe využíva vo svoj prospech.

Syrskyj vo štvrtok informoval, že navštívil oblasť Pokrovska a stretol sa tam s vojenskými veliteľmi. Rusko podľa neho v tejto lokalite zvyšuje svoju aktivitu a má početnú prevahu. Tvrdenia Moskvy o obkľúčení Ukrajincov v Pokrovsku, ktorý sa Rusi pokúšajú dobyť už viac než rok, a rovnako aj v Kupiansku však nezodpovedajú skutočnosti, podotkol.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Parížske múzeum Louvre budú do konca roka chrániť protiteroristické zábrany

Parížske múzeum Louvre budú do konca roka chrániť protiteroristické zábrany

DNES - 21:57Zahraničné

Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová v piatok uviedla, že v okolí múzea Louvre budú do konca roka nainštalované protiteroristické zábrany vzhľadom na nedávnu krádež šperkov, ktorá opäť rozprúdila diskusiu o zabezpečení

Pentagón schválil dodávku tomahawkov Ukrajine, rozhodnutie je na Trumpovi

Pentagón schválil dodávku tomahawkov Ukrajine, rozhodnutie je na Trumpovi

DNES - 21:55Zahraničné

Americké ministerstvo obrany schválilo dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine po uskutočnení posudku, podľa ktorého negatívne neovplyvní zásoby Spojených štátov.

Skupina blízka Orbánovi kúpila pred voľbami najčítanejší maďarský denník

Skupina blízka Orbánovi kúpila pred voľbami najčítanejší maďarský denník

DNES - 18:58Zahraničné

Maďarská mediálna skupina Indamedia, ktorú spolovice vlastní provládny podnikateľ Miklós Vaszily, odkúpila menej než polroka pred parlamentnými voľbami od spoločnosti Ringier Axel Springer Media AG portfólio médií.

Poľské stíhačky tretí raz za týždeň zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

Poľské stíhačky tretí raz za týždeň zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

DNES - 18:24Zahraničné

Poľské stíhačky v piatok ráno zachytili nad Baltským morom ďalšie ruské prieskumné lietadlo typu Il-20.

Vosveteit.sk
Konečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočiaKonečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočia
Krv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosomKrv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosom
Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!
Google tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieťGoogle tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieť
Žijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom sveteŽijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom svete
Bývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášomBývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášom
Vakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertovVakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertov
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovoríMeta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónuXiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP