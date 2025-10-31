  • Články
Tragická nehoda: Auto zrazilo chodca, zraneniam na mieste podľahol

  • DNES - 21:44
  • Komárno
Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

K tragickej dopravnej nehode došlo v piatok večer pri výjazde z Komárna v smere na mestskú časť Nová Stráž. Vodič osobného vozidla zrazil chodca, ktorý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Nešťastie sa stalo krátko po 19.00 hod. v blízkosti čerpacej stanice. Ako informoval portál Paraméter.sk, podľa výpovedí svedkov si vodič pravdepodobne nevšimol chodca, ktorý kráčal po okraji vozovky. K zlej viditeľnosti prispela tma a fakt, že chodec na sebe nemal žiadne reflexné prvky.

Svedkovia uviedli, že najprv spozorovali len neidentifikovateľný objekt letiaci vzduchom a až následne zistili, že auto zrazilo človeka.

Na miesto boli okamžite privolaní záchranári a polícia. Život chodca sa však už, žiaľ, nepodarilo zachrániť. Presné príčiny a miera zavinenia účastníkov nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, parameter.sk
