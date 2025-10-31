Tragická nehoda: Auto zrazilo chodca, zraneniam na mieste podľahol
Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
K tragickej dopravnej nehode došlo v piatok večer pri výjazde z Komárna v smere na mestskú časť Nová Stráž. Vodič osobného vozidla zrazil chodca, ktorý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Nešťastie sa stalo krátko po 19.00 hod. v blízkosti čerpacej stanice. Ako informoval portál Paraméter.sk, podľa výpovedí svedkov si vodič pravdepodobne nevšimol chodca, ktorý kráčal po okraji vozovky. K zlej viditeľnosti prispela tma a fakt, že chodec na sebe nemal žiadne reflexné prvky.
Svedkovia uviedli, že najprv spozorovali len neidentifikovateľný objekt letiaci vzduchom a až následne zistili, že auto zrazilo človeka.
Na miesto boli okamžite privolaní záchranári a polícia. Život chodca sa však už, žiaľ, nepodarilo zachrániť. Presné príčiny a miera zavinenia účastníkov nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.
Úrad vlády SR kritizuje zaradenie Fica do rebríčka „predátorov slobody tlače“
Úrad vlády Slovenskej republiky v piatok ostro odmietol „pseudorebríček“ organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá zaradila premiéra SR Roberta Fica medzi tzv. „predátorov slobody tlače“. Tento rebríček podľa úradu vlády i
Slovensko poslalo ďalšie zásielky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy
Slovenská republika v spolupráci s Cyperskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi zaslala ďalšie tri zásielky materiálnej humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.
SHMÚ varuje: V týchto okresoch sa môže objaviť víchrica
Najmä na severe Slovenska treba v sobotu večer počítať s vetrom na horách.
Meteorológovia priniesli predpoveď na víkend: Počasie môže prekvapiť
Víkend (1. - 2. 11.) bude veľmi teplý.