  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 31.10.2025Meniny má Aurélia
12°Bratislava

Slovensko poslalo ďalšie zásielky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy

  • DNES - 20:24
  • Bratislava
Slovensko poslalo ďalšie zásielky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy

Slovenská republika v spolupráci s Cyperskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi zaslala ďalšie tri zásielky materiálnej humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Opätovne sa tak aktívne zapojila do medzinárodného úsilia zmierňovať bezprecedentnú humanitárnu krízu v regióne. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Aj napriek prímeriu zostáva humanitárna situácia v Pásme Gazy katastrofálna. Od začiatku konfliktu odsudzujeme utrpenie nevinných civilistov a hľadáme spôsoby, ako doručiť život zachraňujúcu pomoc v mimoriadne náročných podmienkach. Opäť sa nám to podarilo - vďaka vnútroštátnej koordinácii s ostatnými rezortmi a následnej spolupráci s partnermi z Cypru a Spojených arabských emirátov,“ zdôraznil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).

Na dvoch zásielkach materiálnej humanitárnej pomoci spolupracovali Ozbrojené sily SR so Spojenými arabskými emirátmi. Jedna zo zásielok, obsahujúca základné potraviny s hmotnosťou takmer sedem ton, bola doručená do Pásma Gazy už začiatkom októbra. „Po prvej doručenej zásielke je aktuálne v procese doručovania aj druhá zásielka, a to pozemnou cestou v rámci operácie 'Chivalrous Knight'. Takmer tona ďalšej materiálnej pomoci, obsahujúca potrebné lieky a deky, pomôže zachrániť životy a zmierniť utrpenie ľudí,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.

Na doručenie tretej zásielky Slovenská republika využíva cyperský námorný koridor v rámci operácie Amalthea, ktorý bol vytvorený Cyperskou republikou v spolupráci s Úradom Organizácie Spojených národov pre projektové služby (UNOPS) a ďalšími medzinárodnými partnermi za účelom dopravy humanitárnej pomoci do Pásma Gazy po mori. „Využívame všetky dostupné možnosti, aby sme v duchu solidarity a s rešpektom k medzinárodnému právu poskytovali pomoc a zmierňovali bezprecedentnú situáciu v Pásme Gazy. Okrem pozemnej prepravy slovenskej pomoci dnes vyplávala loď s medzinárodnou pomocou vrátane takmer jednej tony materiálnej pomoci zo Slovenska pre Pásmo Gazy - konkrétne so sušeným mliekom pre palestínske deti,“ priblížil šéf rezortu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tragická nehoda: Auto zrazilo chodca, zraneniam na mieste podľahol

Tragická nehoda: Auto zrazilo chodca, zraneniam na mieste podľahol

DNES - 21:44Domáce

Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Úrad vlády SR kritizuje zaradenie Fica do rebríčka „predátorov slobody tlače“

Úrad vlády SR kritizuje zaradenie Fica do rebríčka „predátorov slobody tlače“

DNES - 21:27Domáce

Úrad vlády Slovenskej republiky v piatok ostro odmietol „pseudorebríček“ organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá zaradila premiéra SR Roberta Fica medzi tzv. „predátorov slobody tlače“. Tento rebríček podľa úradu vlády i

SHMÚ varuje: V týchto okresoch sa môže objaviť víchrica

SHMÚ varuje: V týchto okresoch sa môže objaviť víchrica

DNES - 19:31Domáce

Najmä na severe Slovenska treba v sobotu večer počítať s vetrom na horách.

Vosveteit.sk
Konečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočiaKonečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočia
Krv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosomKrv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosom
Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!
Google tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieťGoogle tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieť
Žijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom sveteŽijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom svete
Bývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášomBývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášom
Vakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertovVakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertov
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovoríMeta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónuXiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP