Slovensko poslalo ďalšie zásielky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy
Slovenská republika v spolupráci s Cyperskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi zaslala ďalšie tri zásielky materiálnej humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Opätovne sa tak aktívne zapojila do medzinárodného úsilia zmierňovať bezprecedentnú humanitárnu krízu v regióne. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Aj napriek prímeriu zostáva humanitárna situácia v Pásme Gazy katastrofálna. Od začiatku konfliktu odsudzujeme utrpenie nevinných civilistov a hľadáme spôsoby, ako doručiť život zachraňujúcu pomoc v mimoriadne náročných podmienkach. Opäť sa nám to podarilo - vďaka vnútroštátnej koordinácii s ostatnými rezortmi a následnej spolupráci s partnermi z Cypru a Spojených arabských emirátov,“ zdôraznil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Na dvoch zásielkach materiálnej humanitárnej pomoci spolupracovali Ozbrojené sily SR so Spojenými arabskými emirátmi. Jedna zo zásielok, obsahujúca základné potraviny s hmotnosťou takmer sedem ton, bola doručená do Pásma Gazy už začiatkom októbra. „Po prvej doručenej zásielke je aktuálne v procese doručovania aj druhá zásielka, a to pozemnou cestou v rámci operácie 'Chivalrous Knight'. Takmer tona ďalšej materiálnej pomoci, obsahujúca potrebné lieky a deky, pomôže zachrániť životy a zmierniť utrpenie ľudí,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.
Na doručenie tretej zásielky Slovenská republika využíva cyperský námorný koridor v rámci operácie Amalthea, ktorý bol vytvorený Cyperskou republikou v spolupráci s Úradom Organizácie Spojených národov pre projektové služby (UNOPS) a ďalšími medzinárodnými partnermi za účelom dopravy humanitárnej pomoci do Pásma Gazy po mori. „Využívame všetky dostupné možnosti, aby sme v duchu solidarity a s rešpektom k medzinárodnému právu poskytovali pomoc a zmierňovali bezprecedentnú situáciu v Pásme Gazy. Okrem pozemnej prepravy slovenskej pomoci dnes vyplávala loď s medzinárodnou pomocou vrátane takmer jednej tony materiálnej pomoci zo Slovenska pre Pásmo Gazy - konkrétne so sušeným mliekom pre palestínske deti,“ priblížil šéf rezortu.
Tragická nehoda: Auto zrazilo chodca, zraneniam na mieste podľahol
Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Úrad vlády SR kritizuje zaradenie Fica do rebríčka „predátorov slobody tlače“
Úrad vlády Slovenskej republiky v piatok ostro odmietol „pseudorebríček“ organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá zaradila premiéra SR Roberta Fica medzi tzv. „predátorov slobody tlače“. Tento rebríček podľa úradu vlády i
SHMÚ varuje: V týchto okresoch sa môže objaviť víchrica
Najmä na severe Slovenska treba v sobotu večer počítať s vetrom na horách.
Meteorológovia priniesli predpoveď na víkend: Počasie môže prekvapiť
Víkend (1. - 2. 11.) bude veľmi teplý.