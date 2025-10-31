  • Články
SHMÚ varuje: V týchto okresoch sa môže objaviť víchrica

  • DNES - 19:31
  • Bratislava
Najmä na severe Slovenska treba v sobotu večer počítať s vetrom na horách.

Vo väčšine Žilinského kraja i v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno treba v sobotu (1. 11.) večer počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na webe.

SHMÚ varuje, že vietor môže v daných oblastiach dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstrahy platia od 19.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
Zraneného muža transportoval do nemocnice vrtuľník.

Požiar v reštaurácii si vyžiadal evakuáciu nákupného centra.

Polícia žiada vodičov, aby sa tomuto úseku cesty vyhli.

