  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 31.10.2025Meniny má Aurélia
12°Bratislava

Poľské stíhačky tretí raz za týždeň zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

  • DNES - 18:24
  • Varšava
Poľské stíhačky tretí raz za týždeň zachytili ruské prieskumné lietadlo nad Baltským morom

Poľské stíhačky v piatok ráno zachytili nad Baltským morom ďalšie ruské prieskumné lietadlo typu Il-20.

Išlo už o tretí takýto zásah poľského letectva v priebehu tohto týždňa, oznámilo Operačné velenie ozbrojených síl Poľska (DO RSZ). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Incident sa odohral krátko pred 9.00 h, keď bola dvojica poľských stíhačiek MiG-29 vyslaná na zachytenie ruského lietadla, ktoré letelo bez podaného letového plánu a s vypnutým transpondérom. Poľskí piloti identifikovali stroj a sprevádzali ho v súlade s postupmi NATO. K narušeniu poľského vzdušného priestoru nedošlo.

Podľa DO RSZ narastajú v posledných dňoch aktivity ruského letectva v oblasti Baltského mora. Poľské ozbrojené sily podľa velenia zostávajú v plnej bojovej pohotovosti a naďalej úzko spolupracujú so spojencami z NATO.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Podľa súdu sa kampaň SPD podobala propagande totalitných režimov

Podľa súdu sa kampaň SPD podobala propagande totalitných režimov

DNES - 14:21Zahraničné

Podľa súdu sa spôsob, akým hnutie SPD zobrazovalo migrantov vo volebnej kampani, podobá tomu, ako príslušníkov iných rás a spoločenských tried vykresľovala nacistická a komunistická propaganda.

Čínsky minister obrany: Znovuzjednotenie s Taiwanom je neodvrátiteľné

Čínsky minister obrany: Znovuzjednotenie s Taiwanom je neodvrátiteľné

DNES - 12:37Zahraničné

Čínsky minister obrany Tung Ťün v piatok vyhlásil, že „znovuzjednotenie“ Číny a Taiwanu je „nezastaviteľným historickým trendom“.

Türk vyzval USA na zastavenie útokov na lode v Karibiku a Tichom oceáne

Türk vyzval USA na zastavenie útokov na lode v Karibiku a Tichom oceáne

DNES - 12:14Zahraničné

Vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre ľudské práva Volker Türk v piatok kritizoval americké útoky na lode v Karibiku a Tichom oceáne pre podozrenia z pašovania drog.

Stretnutie Trump-Putin mali zrušiť po tom, čo Rusko poslalo USA memorandum

Stretnutie Trump-Putin mali zrušiť po tom, čo Rusko poslalo USA memorandum

DNES - 10:21Zahraničné

Spojené štáty zrušili plánované stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom po zaslaní ruského memoranda do Washingtonu.

Vosveteit.sk
Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!
Google tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieťGoogle tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieť
Žijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom sveteŽijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom svete
Bývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášomBývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášom
Vakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertovVakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertov
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovoríMeta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónuXiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Samsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciuSamsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciu
OpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené faktyOpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené fakty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP