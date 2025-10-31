  • Články
Piatok, 31.10.2025
12°Bratislava

Meteorológovia priniesli predpoveď na víkend: Počasie môže prekvapiť

  DNES - 17:42
  • Bratislava
Víkend (1. - 2. 11.) bude veľmi teplý.

Na juhu môže byť až 20 stupňov Celzia, v nížinách až 22 stupňov Celzia. V nedeľu sa môže ojedinele objaviť slabý dážď. Vyplýva to z informácií, ktoré na sociálnej sieti uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Denné maximá budú na aktuálnu ročnú dobu veľmi vysoké na úrovni 12 až 18, na juhu môže byť lokálne (najmä na juhu Podunajskej nížiny) až okolo 20 stupňov Celzia. V niektorých oblastiach nebudeme ďaleko teplotných rekordov, ktoré sú na začiatku novembra na úrovni od 17 stupňov Celzia v podhorských oblastiach po 22 stupňov Celzia v nížinách,“ uviedol SHMÚ.

V sobotu bude cez deň prevládať polojasné až oblačné počasie, prechodne, najmä ráno a dopoludnia, môže byť až zamračené. Zrážky sa neočakávajú. Nedeľa by mala byť oblačnejšia, väčšinou bude oblačno až zamračené. Ojedinele sa môže vyskytnúť slabý dážď alebo mrholenie, k večeru môže v západnej polovici miestami slabo spŕchnuť.

V Banskobystrickom a Košickom kraji treba počas víkendu počítať so slabým alebo len miernym vetrom. Na severe bude miestami fúkať južný vietor rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu. Najveternejšie bude na západe, kde bude fúkať prevažne juhovýchodný vietor do 30 kilometrov za hodinu. V nedeľu by mal byť vietor slabší.

Zdroj: Info.sk, TASR
