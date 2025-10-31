Bratislavské nákupné centrum museli evakuovať
Požiar v reštaurácii si vyžiadal evakuáciu nákupného centra.
Bratislavskí hasiči zasahujú v nákupnom centre Eurovea na nábreží Dunaja. V priestoroch jednej z reštaurácií bol ohlásený požiar, ktorý spôsobil silné zadymenie. Z budovy boli ešte pred príchodom záchranných zložiek evakuovaní všetci návštevníci.
O zásahu informoval Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. „Prieskumom bolo zistené, že ide o zadymenie v dôsledku zahorenia digestora a svietidiel,“ uviedli hasiči v príspevku na facebooku.
Hasičom sa podarilo situáciu rýchlo dostať pod kontrolu a zabrániť ďalšiemu šíreniu požiaru. „Pri udalosti nedošlo k žiadnemu zraneniu,“ potvrdili hasiči. Rozsah materiálnych škôd zatiaľ nebol vyčíslený.
Auto sa zrazilo s motocyklom, cestu museli uzavrieť
Polícia žiada vodičov, aby sa tomuto úseku cesty vyhli.
Poslankyne PS navrhujú zmeny vo fungovaní Fondu na podporu umenia
Rada Fondu na podporu umenia by nemala mať právomoci rozhodovať o poskytovaní finančných prostriedkov, voliť a odvolať členov dozornej komisie a zriaďovať, zlučovať a zrušovať odborné komisie.
SIS by chcela vytvoriť špecializované pracovisko na činnosť v kyberpriestore
Slovenská informačná služba by chcela vytvoriť nové špecializované pracovisko na operatívne a analytické činnosti v kybernetickom priestore.
Po sídlisku sa prechádzal muž so zbraňou
Muž so zbraňou mával okolo hlavy, prestal až po príchode polície.