Bratislavské nákupné centrum museli evakuovať

  • DNES - 16:42
  • Bratislava
Požiar v reštaurácii si vyžiadal evakuáciu nákupného centra.

Bratislavskí hasiči zasahujú v nákupnom centre Eurovea na nábreží Dunaja. V priestoroch jednej z reštaurácií bol ohlásený požiar, ktorý spôsobil silné zadymenie. Z budovy boli ešte pred príchodom záchranných zložiek evakuovaní všetci návštevníci.

O zásahu informoval Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. „Prieskumom bolo zistené, že ide o zadymenie v dôsledku zahorenia digestora a svietidiel,“ uviedli hasiči v príspevku na facebooku.

Hasičom sa podarilo situáciu rýchlo dostať pod kontrolu a zabrániť ďalšiemu šíreniu požiaru. „Pri udalosti nedošlo k žiadnemu zraneniu,“ potvrdili hasiči. Rozsah materiálnych škôd zatiaľ nebol vyčíslený.

Zdroj: Info.sk, Hasičský a záchranný zbor
