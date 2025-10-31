Poznáte skrytý význam tohto emoji?
- DNES - 18:02
- Bratislava
Nejde len o obyčajnú výbušninu. Emoji dynamitu v posledných mesiacoch nadobudlo nový význam.
Web Dictionary.com každý rok zverejňuje „slovo roka“ podľa trendov, aké ovládli spoločnosť. Hoci v roku 2025 si tento titul získalo číslo „67“, respektíve číslovky „šesť sedem“, medzi populárne a využívané frázy sa prebojoval aj emoji dynamitu.
„Emoji dynamitu, tradične symbolizujúce dynamit, výbušninu alebo trhavinu, v roku 2025 nadobudlo nečakaný nový význam,“ uvádza Dictionary.com. Symbol, ktorý predtým okrem výbuchu naznačoval aj radosť a nadšenie, dnes súvisí aj so zásnubami speváčky Taylor Swift a futbalistu Travisa Kelcea.
Iniciály snúbencov T a T pri troche predstavivosti reprezentujú chemický vzorec trinitrotoluénu, TNT. „Zvýšená miera používania emoji dynamitu v tejto súvislosti poukazuje na to, ako sa digitálne symboly vyvíjajú spolu s dôležitými kultúrnymi udalosťami,“ dodáva Dictionary.com.
Čo znamená „67“?
Slovo roka „67“, alebo „šesť sedem“ (z angličtiny „six seven“) súvisí so skladbou „Doot Doot (6 7)“ amerického repera Skrilla. Neskôr sa začalo spájať aj s hráčmi basketbalu, čomu pomohli virálne videá na TikToku.
Výraz „67“ sa obvykle používa na vyjadrenie nezáujmu. Doslova by sme ho mohli chápať ako „o ničom“ alebo „nič moc“. Tak ako iné trendy, aj tento využíva v hovorovej reči prevažne mladá generácia.
