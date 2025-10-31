Streľba na západe Slovenska: Na mieste zasahovali policajti aj vrtuľník
Zraneného muža transportoval do nemocnice vrtuľník.
V areáli poľnohospodárskeho družstva v obci Čataj v okrese Senec došlo v piatok ráno k streľbe. Pri incidente utrpel zranenia muž staršieho veku, ktorého musel do bratislavskej nemocnice transportovať záchranársky vrtuľník. Prípadom sa už zaoberá polícia.
Ako informovala televízia Markíza, incident sa odohral v skorých ranných hodinách, približne o 6.00 hod. Na miesto boli okamžite vyslané záchranné zložky vrátane polície a leteckých záchranárov.
Podľa doterajších informácií záchranári na mieste ošetrili muža s poranením hlavy a otvorenou ranou v oblasti krku. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol pacient v letecky prevezený do jednej z bratislavských nemocníc.
Polícia potvrdila, že začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví, no podrobnosti zatiaľ nezverejňuje. Bližšie okolnosti a motív streľby sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Jeden z miestnych obyvateľov pre televíziu Markíza uviedol, že sa ráno snažil do družstva dostať, no policajti ho nepustili. „Je tam veľa krvi, umývajú to,“ prezradil.
