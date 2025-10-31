  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 31.10.2025Meniny má Aurélia
15°Bratislava

Auto sa zrazilo s motocyklom, cestu museli uzavrieť

  • DNES - 15:15
  • Dolný Hričov
Auto sa zrazilo s motocyklom, cestu museli uzavrieť

Polícia žiada vodičov, aby sa tomuto úseku cesty vyhli.

Na ceste I/61 medzi Bytčou a Žilinou, v katastrálnom území obce Dolný Hričov došlo dnes krátko po 14.00 hod k vážnej nehode. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na sociálnej sieti, na mieste sa zrazilo osobné auto s motocyklom.

Presné okolnosti nehody a miera zranení účastníkov zatiaľ nie sú známe. Úsek cesty pri čerpacej stanici Daliol je momentálne uzatvorený v oboch smeroch. “Cesta je neprejazdná, vyhnite sa tomuto úseku,” upozorňuje polícia.

Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

Policajti na mieste usmerňujú dopravu. Ako informuje Zelená Vlna STVR, obchádzka vedie cez Dolný a Horný Hričov. Vodiči musia v úseku cesty rátať so zdržaním, ktoré odhadujú približne na 60 minút.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR - Žilinský kraj
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poslankyne PS navrhujú zmeny vo fungovaní Fondu na podporu umenia

Poslankyne PS navrhujú zmeny vo fungovaní Fondu na podporu umenia

DNES - 15:04Domáce

Rada Fondu na podporu umenia by nemala mať právomoci rozhodovať o poskytovaní finančných prostriedkov, voliť a odvolať členov dozornej komisie a zriaďovať, zlučovať a zrušovať odborné komisie.

SIS by chcela vytvoriť špecializované pracovisko na činnosť v kyberpriestore

SIS by chcela vytvoriť špecializované pracovisko na činnosť v kyberpriestore

DNES - 13:57Domáce

Slovenská informačná služba by chcela vytvoriť nové špecializované pracovisko na operatívne a analytické činnosti v kybernetickom priestore.

Po sídlisku sa prechádzal muž so zbraňou

Po sídlisku sa prechádzal muž so zbraňou

DNES - 13:21Domáce

Muž so zbraňou mával okolo hlavy, prestal až po príchode polície.

SaS predložila novelu, chce znížiť počet štátnych tajomníkov

SaS predložila novelu, chce znížiť počet štátnych tajomníkov

DNES - 11:53Domáce

Opozičná strana SaS navrhuje znížiť počet štátnych tajomníkov. Mieni, že to prispeje k efektívnejšiemu a úspornejšiemu fungovaniu štátnej správy.

Vosveteit.sk
Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!
Google tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieťGoogle tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieť
Žijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom sveteŽijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom svete
Bývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášomBývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášom
Vakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertovVakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertov
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovoríMeta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónuXiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Samsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciuSamsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciu
OpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené faktyOpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené fakty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP