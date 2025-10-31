Auto sa zrazilo s motocyklom, cestu museli uzavrieť
Polícia žiada vodičov, aby sa tomuto úseku cesty vyhli.
Na ceste I/61 medzi Bytčou a Žilinou, v katastrálnom území obce Dolný Hričov došlo dnes krátko po 14.00 hod k vážnej nehode. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na sociálnej sieti, na mieste sa zrazilo osobné auto s motocyklom.
Presné okolnosti nehody a miera zranení účastníkov zatiaľ nie sú známe. Úsek cesty pri čerpacej stanici Daliol je momentálne uzatvorený v oboch smeroch. “Cesta je neprejazdná, vyhnite sa tomuto úseku,” upozorňuje polícia.
Foto: Polícia SR - Žilinský kraj
Policajti na mieste usmerňujú dopravu. Ako informuje Zelená Vlna STVR, obchádzka vedie cez Dolný a Horný Hričov. Vodiči musia v úseku cesty rátať so zdržaním, ktoré odhadujú približne na 60 minút.
Poslankyne PS navrhujú zmeny vo fungovaní Fondu na podporu umenia
Rada Fondu na podporu umenia by nemala mať právomoci rozhodovať o poskytovaní finančných prostriedkov, voliť a odvolať členov dozornej komisie a zriaďovať, zlučovať a zrušovať odborné komisie.
SIS by chcela vytvoriť špecializované pracovisko na činnosť v kyberpriestore
Slovenská informačná služba by chcela vytvoriť nové špecializované pracovisko na operatívne a analytické činnosti v kybernetickom priestore.
Po sídlisku sa prechádzal muž so zbraňou
Muž so zbraňou mával okolo hlavy, prestal až po príchode polície.
SaS predložila novelu, chce znížiť počet štátnych tajomníkov
Opozičná strana SaS navrhuje znížiť počet štátnych tajomníkov. Mieni, že to prispeje k efektívnejšiemu a úspornejšiemu fungovaniu štátnej správy.