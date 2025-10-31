  • Články
Piatok, 31.10.2025
Bratislava

Poslankyne PS navrhujú zmeny vo fungovaní Fondu na podporu umenia

  • DNES - 15:04
  • Bratislava
Poslankyne PS navrhujú zmeny vo fungovaní Fondu na podporu umenia

Rada Fondu na podporu umenia (FPU) by nemala mať právomoci rozhodovať o poskytovaní finančných prostriedkov, voliť a odvolať členov dozornej komisie a zriaďovať, zlučovať a zrušovať odborné komisie. Kompetencie by sa mali preniesť na riaditeľa fondu. Navrhujú to opozičné poslankyne Národnej rady (NR) SR za PS, ktoré do parlamentu podali novelu zákona o FPU.

Poslankyne podľa svojich slov reagujú návrhom na poslednú novelizáciu zákona, ktorá presunula kľúčové kompetencie z riaditeľa fondu na radu fondu. „Táto zmena spôsobila závažné problémy vo fungovaní Fondu na podporu umenia, priniesla zásadné problémy pri nominácii nových členov rady a overovaní ich odbornej spôsobilosti, ale aj vážne skomplikovala rozhodovací proces pri prideľovaní podpory z fondu. Fond na podporu umenia je pritom hlavným zdrojom podpory pre nezriaďovanú kultúrnu obec, ktorá je na jeho fungovaní existenčne závislá,“ napísali poslankyne v dôvodovej správe k návrhu. Novelou by sa chceli vrátiť k pôvodnému rozhodovaciemu mechanizmu pri prideľovaní dotácií, „v ktorom o prideľovaní dotácií rozhoduje riaditeľ na základe stanovísk odborných komisií, čím sa zabezpečí odborné a apolitické rozhodovanie“.

Návrh novely obsahuje aj ďalšie legislatívne úpravy, ktoré súvisia s fungovaním odborných komisií, dozorných orgánov a kontrolou finančných prostriedkov. PS napríklad navrhuje znížiť počet členov rady FPU na deväť. Predkladateľky chcú, aby všetci členovia rady, ktorých vymenúva minister kultúry, museli byť vymenovaní výlučne na základe návrhu, pričom dôraz by sa mal klásť na „odbornú reprezentáciu jednotlivých umeleckých a kultúrnych oblastí“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Auto sa zrazilo s motocyklom, cestu museli uzavrieť

Auto sa zrazilo s motocyklom, cestu museli uzavrieť

DNES - 15:15Domáce

Polícia žiada vodičov, aby sa tomuto úseku cesty vyhli.

SIS by chcela vytvoriť špecializované pracovisko na činnosť v kyberpriestore

SIS by chcela vytvoriť špecializované pracovisko na činnosť v kyberpriestore

DNES - 13:57Domáce

Slovenská informačná služba by chcela vytvoriť nové špecializované pracovisko na operatívne a analytické činnosti v kybernetickom priestore.

Po sídlisku sa prechádzal muž so zbraňou

Po sídlisku sa prechádzal muž so zbraňou

DNES - 13:21Domáce

Muž so zbraňou mával okolo hlavy, prestal až po príchode polície.

SaS predložila novelu, chce znížiť počet štátnych tajomníkov

SaS predložila novelu, chce znížiť počet štátnych tajomníkov

DNES - 11:53Domáce

Opozičná strana SaS navrhuje znížiť počet štátnych tajomníkov. Mieni, že to prispeje k efektívnejšiemu a úspornejšiemu fungovaniu štátnej správy.

