Pomalý hrniec: Týchto 7 jedál v ňom varíte zle!

Nestrácajte čas ani peniaze. Tieto prísady pri varení v pomalom hrnci nikdy nepoužívajte.

Pomalý hrniec pomôže v každej kuchyni pri varení, dusení či zapekaní. Hoci sa môže zdať, že slúži podobne ako štandardný, a teda rovnako spracuje všetky tradičné prísady, niektoré by sme pri jeho používaní predsa len mali vynechať.

Upozorňujú na to experti z portálu Which?, podľa ktorých sa do pomalého hrnca najviac oplatí pridávať mastné mäso, koreňovú zeleninu a strukoviny. Ktorým sa treba vyhnúť?

Pri týchto surovinách si dajte pozor

Ako približuje denník Daily Mail, Jednou z prísad, ktoré by ste pri varení v pomalom hrnci mali vynechať, sú cestoviny. Pri varení v pomalom hrnci sa totiž môžu prevariť. Opatrne treba postupovať aj pri varení s bylinkami. Tie síce vedia ozvláštniť chuť, no pri dlhšom varení môžu pôsobiť príliš intenzívne, takže ich do jedla primiešajte až po uvarení.

V prípade, že v pomalom hrnci varíte ryžu, pridajte k nej vodu navyše, aby ste sa vyhli surovému výsledku. Zeleninu s výnimkou tej koreňovej treba do receptov pridávať až na záver, aby sa neprevarila.

Pri varení jedál so strukovinami sa najviac oplatí kupovať konzervovanú verziu. V prípade, že máte suchú fazuľu alebo šošovicu, aj pri používaní pomalého hrnca by ste ju vopred mali namočiť.

Pomalý hrniec vám príliš neposlúži pri varení suchšieho mäsa ako sú kuracie prsia. „Ak môžete, vyhnite sa chudšiemu mäsu, alebo ho varte kratšie,“ cituje Daily Mail. Podľa portálu chudé mäso v pomalom hrnci rýchlo vysychá, no pri varení toho mastnejšieho treba mať na pamäti, že všetok tuk pri varení prenikne aj do ostatných prísad.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
