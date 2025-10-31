  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 31.10.2025Meniny má Aurélia
14°Bratislava

SIS by chcela vytvoriť špecializované pracovisko na činnosť v kyberpriestore

  • DNES - 13:57
  • Bratislava
SIS by chcela vytvoriť špecializované pracovisko na činnosť v kyberpriestore

Slovenská informačná služba (SIS) by chcela vytvoriť nové špecializované pracovisko na operatívne a analytické činnosti v kybernetickom priestore.

Vyplýva to zo zverejnenej Stratégie rozvoja SIS 2025 - 2032. Okrem toho by chcela špecializovať už existujúce odborné pracoviská.

Predpokladom pre napĺňanie cieľov v oblasti kybernetického spravodajstva je vytvorenie jednotného pracoviska, ktoré dokáže poskytnúť všetkým príslušníkom analytických a operatívnych útvarov technickú podporu a metodické usmernenia pri navigácii, vyhľadávaní, získavaní, agregácii a analýze informácií dostupných v kybernetickom priestore,“ uviedla SIS v dokumente.

Okrem špecializácie pracovísk chce tajná služba rozvíjať aj spravodajské služby v súvislosti s politickým extrémizmom či militantným akceleracionizmom. „Identifikácia rizík a varovných signálov umožní včasnú reakciu na potenciálne hrozby. Spolupráca s príslušnými inštitúciami prispeje k posilneniu bezpečnostných mechanizmov štátu, čím sa zvýši schopnosť predchádzať a potláčať radikalizačné tendencie,“ píše sa v materiáli. Služba by sa chcela rozvíjať i v monitorovaní organizovaného zločinu a kriminality.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po sídlisku sa prechádzal muž so zbraňou

Po sídlisku sa prechádzal muž so zbraňou

DNES - 13:21Domáce

Muž so zbraňou mával okolo hlavy, prestal až po príchode polície.

SaS predložila novelu, chce znížiť počet štátnych tajomníkov

SaS predložila novelu, chce znížiť počet štátnych tajomníkov

DNES - 11:53Domáce

Opozičná strana SaS navrhuje znížiť počet štátnych tajomníkov. Mieni, že to prispeje k efektívnejšiemu a úspornejšiemu fungovaniu štátnej správy.

Rezort vnútra chce zvýšiť pokuty za priestupky, zaviedol by aj novú sankciu

Rezort vnútra chce zvýšiť pokuty za priestupky, zaviedol by aj novú sankciu

DNES - 11:19Domáce

Ministerstvo vnútra SR chce zvýšiť pokuty za priestupky. Argumentuje, že sa dlhší čas nezvyšovali.

Muž po krádeži káblov znefunkčnil dopravu

Muž po krádeži káblov znefunkčnil dopravu

DNES - 10:59Domáce

Zlodej krádežou káblov znefunkčnil viaceré železničné priecestia.

Vosveteit.sk
Bývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášomBývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášom
Vakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertovVakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertov
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovoríMeta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónuXiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Samsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciuSamsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciu
OpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené faktyOpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené fakty
Tieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmusTieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmus
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP