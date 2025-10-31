  • Články
Po sídlisku sa prechádzal muž so zbraňou

  DNES - 13:21
  Nitra
Muž so zbraňou mával okolo hlavy, prestal až po príchode polície.

Po sídlisku Klokočina v Nitre sa vo štvrtok (30. 10.) prechádzal muž so zbraňou v ruke. Až po príchode príslušníkov pohotovostnej motorizovanej jednotky vysvitlo, že ide len o maketu zbrane, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Muž počas prechádzky po sídlisku držal zbraň v jednej ruke, v druhej ruke mal telefón, ktorým svoju prechádzku natáčal. So zbraňou mával okolo hlavy. Policajti ho vyzvali, aby zbraň položil a ľahol si na zem. Muž výzvu uposlúchol a policajti ho bezpečne spútali. Keďže išlo o psychiatrického pacienta, privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci. Tá muža previezla na vyšetrenie do nemocnice.

Zdroj: Info.sk, TASR
