Po sídlisku sa prechádzal muž so zbraňou
Muž so zbraňou mával okolo hlavy, prestal až po príchode polície.
Po sídlisku Klokočina v Nitre sa vo štvrtok (30. 10.) prechádzal muž so zbraňou v ruke. Až po príchode príslušníkov pohotovostnej motorizovanej jednotky vysvitlo, že ide len o maketu zbrane, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Muž počas prechádzky po sídlisku držal zbraň v jednej ruke, v druhej ruke mal telefón, ktorým svoju prechádzku natáčal. So zbraňou mával okolo hlavy. Policajti ho vyzvali, aby zbraň položil a ľahol si na zem. Muž výzvu uposlúchol a policajti ho bezpečne spútali. Keďže išlo o psychiatrického pacienta, privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci. Tá muža previezla na vyšetrenie do nemocnice.
SIS by chcela vytvoriť špecializované pracovisko na činnosť v kyberpriestore
Slovenská informačná služba by chcela vytvoriť nové špecializované pracovisko na operatívne a analytické činnosti v kybernetickom priestore.
SaS predložila novelu, chce znížiť počet štátnych tajomníkov
Opozičná strana SaS navrhuje znížiť počet štátnych tajomníkov. Mieni, že to prispeje k efektívnejšiemu a úspornejšiemu fungovaniu štátnej správy.
Rezort vnútra chce zvýšiť pokuty za priestupky, zaviedol by aj novú sankciu
Ministerstvo vnútra SR chce zvýšiť pokuty za priestupky. Argumentuje, že sa dlhší čas nezvyšovali.
Muž po krádeži káblov znefunkčnil dopravu
Zlodej krádežou káblov znefunkčnil viaceré železničné priecestia.