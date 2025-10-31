  • Články
Muž prišiel o vyše tisíc eur, pozor na takúto správu!

  • DNES - 20:15
  • Litovel
Muž prišiel o vyše tisíc eur, pozor na takúto správu!

Polícia preveruje prípad ako podozrenie zo spáchania prečinu podvodu.

Podvodníci obrali muža z českého mesta Litovel v prepočte o vyše tisíc eur. Ako približuje portál novinky.cz, oslovili ho prostredníctvom četovacej aplikácie WhatsApp s tým, že sa vydávali za jeho dcéru.

55-ročný Čech mal dostať správu o tom, ako jeho údajná dcéra súrne potrebuje peniaze. „V domnienke, že pomáha svojej dcére v núdzi, odoslal celkom 27 tisíc korún (1110 eur). Že sa stal obeťou podvodníka, zistil až neskôr,“ uviedla pre novinky.cz hovorkyňa polície Ivana Skoupilová.

Informácie si vždy preverujte, radí polícia

Polícia sa prípadom zaoberá v rámci podozrenia zo spáchania prečinu podvodu. Páchateľom hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody na dva roky.

Podľa českej polície sú podobné správy od podvodníkov čoraz sofistikovanejšie. „Kyberšmejdi dokážu byť veľmi presvedčiví a zaslané správy zdokonaľujú. Dokonca využívajú emotikony a stále častejšie je písaný text bez chýb,“ uviedla Skoupilová.

Polícia vyzýva občanov, aby si informácie overovali telefonicky. „Pýtajte sa na veci, ktoré môže poznať len skutočný príbuzný,“ poradila hovorkyňa.

Zdroj: Info.sk, novinky.cz
