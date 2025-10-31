SaS predložila novelu, chce znížiť počet štátnych tajomníkov
Opozičná strana SaS navrhuje znížiť počet štátnych tajomníkov. Mieni, že to prispeje k efektívnejšiemu a úspornejšiemu fungovaniu štátnej správy.
Zmenu chce presadiť novelou zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Do Národnej rady (NR) SR ju predložila skupina poslancov za SaS.
Do legislatívy chcú zakotviť, aby na ministerstve v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové, mohli pôsobiť najviac dvaja štátni tajomníci. Súčasná úprava totiž nedefinuje maximálny počet, ale umožňuje v odôvodených prípadoch pôsobenie viacerých. „Berúc do úvahy dnešný počet 36 štátnych tajomníkov, predkladaný návrh zákona tento stav znižuje o päť štátnych tajomníkov, to znamená na počet zodpovedajúci minulému volebnému obdobiu,“ ozrejmili predkladatelia.
Súčasný stav, keď v SR pôsobí 36 štátnych tajomníkov, teda viac oproti predchádzajúcim volebným obdobiam, podľa nich vyvoláva otázky o efektívnosti a nevyhnutnosti takého rozsahu politicky obsadzovaných pozícií. „Funkcia štátneho tajomníka má slúžiť ako podpora ministra pri riadení rezortu, avšak v praxi sa ukazuje, že ich počet často presahuje reálne potreby jednotlivých ministerstiev,“ okomentovali.
Upozornili na to, že každý štátny tajomník je spojený s nemalými výdavkami zo štátneho rozpočtu. „Nielen na samotný plat, ale aj na zabezpečenie chodu kancelárie vrátane personálneho obsadenia a technického vybavenia,“ podotkli poslanci. Odhadli, že ich návrh by v prípade schválenia mal pozitívny vplyv na verejné financie vo výške približne 1,5 milióna eur ročne.
