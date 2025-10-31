  • Články
Orbán bude žiadať od Trumpa výnimku pre Maďarsko zo sankcií USA voči ruskej rope

Orbán, Trumpov spojenec, dlhodobo tvrdí, že vnútrozemské Maďarsko nemá žiadne schodné alternatívy k ruskej rope.

Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok vyhlásil, že sa na budúci týždeň počas návštevy vo Washingtone pokúsi presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Maďarsku udelil výnimky z nových sankcií USA zameraných na ruskú ropu. TASR o tom informuje na základe správy AP.

Trumpova administratíva minulý týždeň zaviedla sankcie proti hlavným ruským štátnym ropným spoločnostiam Rosnefť a Lukoil. To by mohlo vystaviť ich zahraničných kupcov vrátane zákazníkov v Indii, Číne a strednej Európe sekundárnym sankciám.

Zatiaľ čo väčšina členských štátov Európskej únie (EÚ) po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 výrazne znížila alebo zastavila dovoz ruských fosílnych palív, Maďarsko a Slovensko pokračujú v ich odbere cez potrubie. Maďarsko dokonca zvýšilo podiel ruskej ropy vo svojom energetickom mixe.

Orbán, Trumpov spojenec, ktorý by mal budúci týždeň navštíviť Washington a prvýkrát sa stretnúť s prezidentom Trumpom od jeho návratu do úradu v januári, dlhodobo tvrdí, že vnútrozemské Maďarsko nemá žiadne schodné alternatívy k ruskej rope a že nahradenie týchto dodávok by spustilo kolaps ekonomiky. Kritici toto tvrdenie spochybňujú.

Orbán v piatok pre štátny rozhlas povedal, že je potrebné prinútiť Američanov, aby „pochopili túto zvláštnu situáciu, ak chceme výnimky z amerických sankcií, ktoré postihujú Rusko“.

Maďarský líder, všeobecne považovaný za najbližšieho partnera ruského prezidenta Vladimira Putina v EÚ, napriek vojne udržiava vrúcne vzťahy s Kremľom. Zaujal pritom bojovný postoj voči Ukrajine, pričom susednú krajinu vykresľuje ako hlavnú hrozbu pre bezpečnosť a ekonomiku Maďarska.

Orbán v piatok povedal, že americká administratíva aj Moskva sa snažia o ukončenie vojny, pričom Ukrajina a EÚ sú hlavnými prekážkami mieru. Plánované stretnutie medzi Trumpom a Putinom v Budapešti však bolo nedávno zrušené po tom, čo ruskí predstavitelia dali jasne najavo, že sú proti okamžitému prímeriu v konflikte.

Orbán poznamenal tiež, že ho na ceste do Washingtonu bude sprevádzať „veľká delegácia“ ministrov, ekonomických úradníkov a bezpečnostných poradcov. Ich cieľom bude „kompletné preskúmanie“ vzťahov medzi USA a Maďarskom. Budapešť dúfa, že s USA dokončí balík hospodárskej spolupráce vrátane nových amerických investícií v Maďarsku.

Zdôraznil však, že akákoľvek dohoda závisí od zabezpečenia trvalého prístupu Maďarska k ruským energiám.

Zdroj: Info.sk, TASR
