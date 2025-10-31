Rezort vnútra chce zvýšiť pokuty za priestupky, zaviedol by aj novú sankciu
Ministerstvo vnútra SR chce zvýšiť pokuty za priestupky. Argumentuje, že sa dlhší čas nezvyšovali.
Okrem toho by zaviedlo aj novú sankciu menších obecných služieb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o priestupkoch, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh legislatívnych zmien počíta aj s beztrestnosťou osôb, ktoré priestupok spáchali z donútenia.
„Od vyhláseného znenia zákona o priestupkoch nedošlo pri mnohých priestupkoch k zmene výšky pokút, a teda nezohľadňujú neustály pokles hodnoty peňazí. Súčasná výška pokút nespĺňa výchovný, represívny a ani preventívny charakter sankcie. Takto nízko stanovené výšky pokút dostatočne neodrádzajú od páchania priestupkov a ani nie sú dostatočným postihom za spáchanie priestupku, ktorý by mal za následok nápravu páchateľa, a neodzrkadľujú mieru odsúdenia páchateľa priestupku spoločnosťou,“ tvrdí ministerstvo.
Sankciu menších obecných služieb chce rezort vnútra zaviesť najmä pre prípady, v ktorých nie je možné uloženú pokutu vymôcť. Stráca sa tak podľa neho účel samotného priestupkového konania. „Zároveň sa vyskytujú prípady, v ktorých nie je peňažná pokuta dostatočným odstrašujúcim prostriedkom, najmä ak páchateľ priestupku je finančne schopný pokutu uhradiť,“ doplnil predkladateľ. Práca v prospech spoločnosti, v ktorej páchateľ priestupku žije, môže zároveň zvýšiť jeho sociálnu zodpovednosť.
Správny orgán by ich mohol uložiť v rozsahu od 20 do 150 hodín. Pre mladistvých by mohol pracovať s rozpätím od desať do 75 hodín. Páchateľ priestupku by ich musel vykonať do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že tak neurobí, správny orgán by mohol „premeniť“ sankciu alebo jej zvyšok na pokutu.
„Sankcia menších obecných služieb sa javí ako efektívny a žiadaný nástroj aj v prípade mladistvých páchateľov. Z poznatkov z aplikačnej praxe vyplýva, že v prípade uloženej pokuty túto často za mladistvého uhradí jeho zákonný zástupca. V takomto prípade tak nedochádza k naplneniu výchovnej, preventívnej ani represívnej funkcie uloženej sankcie voči mladistvým páchateľom,“ argumentuje rezort v návrhu.
Menšie obecné služby by páchateľ priestupku mohol vykonávať spravidla pre obec či ňou zriadenú organizáciu a v územnom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, a to bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. O uložení tejto sankcie by rozhodoval správny orgán. Nemohol by ju uložiť dlhodobo práceneschopnej osobe či osobe so zdravotným postihnutím.
Ministerstvo vnútra zároveň navrhuje, aby bola právna úprava účinná od 1. mája 2026.
SaS predložila novelu, chce znížiť počet štátnych tajomníkov
Opozičná strana SaS navrhuje znížiť počet štátnych tajomníkov. Mieni, že to prispeje k efektívnejšiemu a úspornejšiemu fungovaniu štátnej správy.
Muž po krádeži káblov znefunkčnil dopravu
Zlodej krádežou káblov znefunkčnil viaceré železničné priecestia.
Tragická nehoda: Vodička zahynula pri prevoze do nemocnice
Po tragickej nehode zostala cesta uzatvorená.
Generál Daniel Zmeko v Poľsku rokoval o spolupráci pri zavádzaní stíhačiek F-16
Stretnutie s náčelníkom Generálneho štábu Poľskej armády sa uskutočnilo v Centre výcviku pozemných síl v Poznani.