  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 31.10.2025Meniny má Aurélia
11°Bratislava

Muž po krádeži káblov znefunkčnil dopravu

  • DNES - 10:59
  • Bratislava
Muž po krádeži káblov znefunkčnil dopravu

Zlodej krádežou káblov znefunkčnil viaceré železničné priecestia.

Polícia obvinila muža, ktorý mal v Bratislave krádežou káblov spôsobiť znefunkčnenie viacerých železničných priecestí na Ivanskej a Vrakunskej ceste. Dôsledkom boli v priebehu uplynulých dní komplikácie v cestnej a železničnej premávke. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Priblížil, že k znefunkčneniu železničných priecestí v uvedenom úseku došlo aj v stredu (29. 10.). Policajti zároveň prijali informáciu, že v blízkosti Martinského cintorína, na násypoch pri železnici, sa má nachádzať civilná osoba manipulujúca s káblami. „Policajti na mieste preverili hodnovernosť tohto oznámenia, pričom v uvedenom úseku spozorovali muža, ktorý v blízkosti železničného násypu pílil hrubý čierny kábel. Keď spozoroval policajtov, kábel aj pílku odložil,“ opísal Szeiff.

Policajti v jeho bezprostrednej blízkosti našli viacero kusov čerstvo odpílených káblov, pričom zakrátko sa na miesto dostavil ďalší muž, ktorý policajtom uviedol, že ho na miesto zavolal muž s pílkou, jeho kamarát, ktorý ho požiadal, aby mu doniesol väčšie množstvo tašiek. „Keďže muž nevedel policajtom hodnoverne preukázať pôvod káblov ani dôvod, prečo má pri sebe náradie na pílenie a tašky, vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania protiprávneho konania,“ pokračoval Szeiff.

Z tohto dôvodu policajti na mieste muža s pílkou obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Následne ho obvinili z krádeže a poškodzovania všeobecne prospešného zariadenia. Po vykonaní potrebných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Polícia zároveň spracovala podnet na väzobné stíhanie obvineného. Úsek, na ktorom prichádzalo ku krádežiam, bol dlhý približne osem kilometrov medzi Novým Mestom a ústrednou železničnou nákladnou stanicou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tragická nehoda: Vodička zahynula pri prevoze do nemocnice

Tragická nehoda: Vodička zahynula pri prevoze do nemocnice

DNES - 8:33Domáce

Po tragickej nehode zostala cesta uzatvorená.

Generál Daniel Zmeko v Poľsku rokoval o spolupráci pri zavádzaní stíhačiek F-16

Generál Daniel Zmeko v Poľsku rokoval o spolupráci pri zavádzaní stíhačiek F-16

DNES - 6:10Domáce

Stretnutie s náčelníkom Generálneho štábu Poľskej armády sa uskutočnilo v Centre výcviku pozemných síl v Poznani.

Polícia pátra po mladej študentke, zmizla po stretnutí s neznámym mladíkom

Polícia pátra po mladej študentke, zmizla po stretnutí s neznámym mladíkom

VČERA - 19:20Domáce

Mladá žena je už niekoľko dní nezvestná.

Únia miest Slovenska vyzýva Suska: Je treba okamžite riešiť vnútornú bezpečnosť, je to problém štátu

Únia miest Slovenska vyzýva Suska: Je treba okamžite riešiť vnútornú bezpečnosť, je to problém štátu

VČERA - 17:44Domáce

Predstavitelia Únie miest Slovenska na štvrtkovom stretnutí tlmočili ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi, aby sa okamžite začala riešiť vnútorná bezpečnosť.

Vosveteit.sk
Bývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášomBývalý šéf Intelu chce zmeniť umelú inteligenciu na „AI pastora“. Odborníci varujú pred digitálnym mesiášom
Vakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertovVakcíny proti COVID-19 zrejme posilňujú boj tela proti rakovine. Výsledky novej štúdie prekvapili aj expertov
Meta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovoríMeta popiera, že by stiahla takmer 2 400 pornofilmov na trénovanie AI: „Ak to niekto spravil, muselo to byť na osobné použitie,“ hovorí
Xiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónuXiaomi potichu odomklo prémiovú funkciu z vlajkových telefónov aj pre lacnejšie zariadenia. Toto ti pribudne do smartfónu
Samsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciuSamsung spúšťa vlastný prehliadač pre počítače. Chrome a Edge dostali vážnu konkurenciu
OpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené faktyOpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené fakty
Tieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmusTieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmus
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovaťNetflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP