Piatok, 31.10.2025Meniny má Aurélia
11°Bratislava

Slovenskej pošte hrozí kolaps, varuje NKÚ

  • DNES - 10:31
  • Bratislava
Slovenská pošta potrebuje zásadný ozdravný proces. Ku koncu minulého roka dosiahla jej celková strata takmer 66,5 milióna eur a priblížila sa tak k úrovni tretiny základného imania.

Spoločnosť mala štyri nesplatené úvery v celkovom objeme 51,5 milióna eur. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý sa do tejto štátnej akciovej spoločnosti vrátil opakovane. Informovala Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa NKÚ.

Aktuálna kontrola podľa nej ukázala, že problémy v hospodárení pošty, na ktoré úrad upozornil už v roku 2020, pretrvávali aj v nasledujúcom období. V súčasnej situácii sú nevyhnutné zásadné zmeny aj v súčinnosti so štátom, ktorý v podniku zastupuje Ministerstvo dopravy (MD) SR. Potrebná bude okrem iného úprava legislatívy a licenčných podmienok pri poskytovaní univerzálnej služby, teda základného súboru poštových služieb, ktoré pošta musí ponúkať občanom zo zákona.

Hovorkyňa poznamenala, že jediným akcionárom Slovenskej pošty, ktorá vznikla transformáciou v roku 2004, je štát. Zákonom je určená ako národný poskytovateľ základných poštových služieb, ktoré musia byť dostupné všetkým obyvateľom bez ohľadu na to, kde žijú a za prijateľné ceny a v určitej kvalite. Ku koncu roka 2024 bolo na Slovensku 1431 pobočiek, päť pojazdných a 16 zmluvných výdajov zásielok.

Rozsah univerzálnej služby na Slovensku je širší, ako vyžadujú pravidlá Európskej únie a zároveň aktuálne nastavené ceny práve za poskytovanie ‚služby štátu‘, ale aj iným štátnym spoločnostiam alebo úradom prinášajú pri jej poskytovaní stratu. V kontrolovaných rokoch 2021 - 2024 to bolo sumárne bezmála 35 miliónov eur, a to je neudržateľné,“ upozornil podpredseda kontrolného úradu Jaroslav Ivančo.

Dôležité parametre uvedené v licenčných podmienkach z rokov 2012 a 2022 sa napriek významným zmenám na trhu podľa hovorkyne nemenili. Strata z poskytovania univerzálnych poštových služieb je sčasti hradená z kompenzačného fondu, do neho ale prispieva takmer výlučne štát, a nie aj ostatné súkromné poštové podniky, ako je to štandardné v rámci Európy. Pošta nedokázala stratu vykryť ani výnosmi z iných komerčných služieb.

Rezort dopravy, ako garant poštovej politiky, predpokladá prehodnotenie regulačného rámca poskytovania univerzálnej poštovej služby až v priebehu rokov 2026 - 2028, čo ale predstavuje pre poštu vážne riziko prehlbovania jej existenčných problémov, a tým ohrozenia základných doručovacích služieb napr. v dôchodkovom systéme, ktoré nerobí pre občanov nikto iný,“ zdôraznil Ivančo.

Hovorkyňa úradu dodala, že v roku 2024 Slovenská pošta nedodržala vybrané finančné ukazovatele stanovené v úverových zmluvách z rokov 2021 a 2020, banky preto mali právo požiadať o predčasné splatenie zostatku úverov v celkovej hodnote viac ako 33 miliónov eur. Podľa medzinárodných účtových pravidiel boli všetky úvery okamžite splatné, banky sa však na základe spoločných rokovaní dočasne vzdali nároku na ich predčasné splatenie. „Toto riziko však zostáva aktuálne a je potrebné hľadať jeho finančne udržateľné riešenia,“ dodal podpredseda národných kontrolórov.

Zdroj: Info.sk, TASR
