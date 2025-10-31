Stretnutie Trump-Putin mali zrušiť po tom, čo Rusko poslalo USA memorandum
Spojené štáty zrušili plánované stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom po zaslaní ruského memoranda do Washingtonu.
Z neho vyplynulo, že Moskva neplánuje urobiť akékoľvek ústupky zo svojich požiadaviek na ukončenie vojny na Ukrajine. V piatok to s odvolaním na svoje zdroje napísal denník Financial Times (FT), informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Trump sa na schôdzke v Budapešti s Putinom dohodol počas ich telefonátu 16. októbra. Šéf Bieleho domu však rokovanie minulú stredu zrušil. „Proste mi to nepripadalo správne. Nemal som pocit, že by sme sa dostali tam, kam potrebujeme. Tak som to zrušil, ale v budúcnosti sa stretneme,“ vysvetlil Trump. USA v ten istý deň uvalili sankcie na ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil.
Podľa zdrojov FT po telefonáte prezidentov Rusko poslalo americkej vláde memorandum. Z neho vyplynulo, že Moskva naďalej požaduje, aby boli vyriešené „základné príčiny konfliktu“ na Ukrajine a aby Kyjev Rusku odstúpil ďalšie územie, obmedzil veľkosť svojej armády a nikdy nevstúpil do NATO.
Následne sa uskutočnil telefonát medzi ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom. Ten po rozhovore usúdil, že Moskva neprejavuje ochotu rokovať a Spojené štáty schôdzku medzi Trumpom a Putinom zrušili.
