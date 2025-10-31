  • Články
  • DNES - 8:33
  • Stráňavy
Tragická nehoda: Vodička zahynula pri prevoze do nemocnice

Po tragickej nehode zostala cesta uzatvorená.

Vo štvrtok (30. 10.) večer došlo v obci Stráňavy pri Žiline k tragickej dopravnej nehode. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Krátko pred pol šiestou mala po ceste I/18 prechádzať v osobnom aute vodička, ktorá náhle vošla do jazdnej dráhy jazdnej súprave smerujúcej zo Žiliny.

"60-ročná žena pri prevoze do nemocnice žiaľ svojím zraneniam podľahla. Spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice," informovala hovorkyňa. 56-ročného vodiča súpravy podrobili skúške na drogy a alkohol s negatívnym výsledkom.

Foto: facebook.com/KRPZZA

Cestu v dôsledku dopravnej nehody na čas uzatvorili. "Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," doplnila Šefčíková.

Zdroj: Info.sk, KR PZ ZA
