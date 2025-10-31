Tragická nehoda: Vodička zahynula pri prevoze do nemocnice
Po tragickej nehode zostala cesta uzatvorená.
Vo štvrtok (30. 10.) večer došlo v obci Stráňavy pri Žiline k tragickej dopravnej nehode. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Krátko pred pol šiestou mala po ceste I/18 prechádzať v osobnom aute vodička, ktorá náhle vošla do jazdnej dráhy jazdnej súprave smerujúcej zo Žiliny.
"60-ročná žena pri prevoze do nemocnice žiaľ svojím zraneniam podľahla. Spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice," informovala hovorkyňa. 56-ročného vodiča súpravy podrobili skúške na drogy a alkohol s negatívnym výsledkom.
Foto: facebook.com/KRPZZA
Cestu v dôsledku dopravnej nehody na čas uzatvorili. "Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," doplnila Šefčíková.
