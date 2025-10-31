Pellegrini: Vzdelávanie je srdcom mieru, učí vedomostiam aj hodnotám
- DNES - 8:31
- Samarkand
Bez vzdelávania nie je mier a bez mieru nie je pokrok, vyhlásil prezident.
Vzdelávanie je srdcom mieru. Učí nielen vedomosti, ale aj vštepuje hodnoty ako rešpekt, tolerancia a empatia. Bez vzdelávania nie je mier a bez mieru nie je pokrok. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol v piatok v príhovore na 43. zasadnutí Generálnej konferencie Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v uzbeckom Samarkande.
„Slovensko víta nový program UNESCO Vzdelávanie pre mier. Vracia sa k pôvodnej myšlienke - budovať mier v mysliach všetkých ľudí. Ako bývalý minister školstva som presvedčený, že vzdelávanie môže zmeniť životy a spoločnosti. Vzdelávanie nie je len politika. Je to investícia do mieru a do ľudského ducha,“ povedal Pellegrini.
Podotkol, že koncom novembra bude Bratislava spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) hostiť Globálne fórum o vzdelávaní a umelej inteligencii.
„Umelú inteligenciu vnímame ako výzvu aj ako príležitosť. Podporujeme úsilie UNESCO o stanovenie jasných etických pravidiel pre jej používanie v školách a spoločnosti. Veríme tiež, že pokrok v oblasti umelej inteligencie si vyžaduje investície, otvorenosť a dôveru. Často hovorím, že pravidlá by mali chrániť ľudí, nie brániť pokroku,“ zdôraznil.
Pellegrini tiež vyzdvihol pamiatky a symboly slovenskej kultúry zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Spomenul napríklad fujaru a jej hudbu, ktoré boli vôbec prvou slovenskou tradíciou na tomto zozname. Podľa prezidenta ochrana takéhoto dedičstva umožňuje krajinám zachovať si identitu a rozmanitosť.
„V dobe vojen a nelegálneho obchodovania je ochrana kultúrneho majetku morálnou povinnosťou voči minulosti a darom pre budúcnosť,“ povedal Pellegrini. Dodal, že kultúra tiež učí ľudí humanizmu, tolerancii a rešpektu k odlišnostiam iných národov, náboženstiev a spôsobov života.
Prezident zdôraznil, že UNESCO hrá dôležitú úlohu aj pri ochrane prírody a boji proti zmene klímy. Učí podľa neho ľudí starať sa o planétu a teda je súčasťou výchovy k mieru.
Na záver Pellegrini pripomenul, že 80. výročie založenia UNESCO nie je len príležitosťou na oslavu, ale aj na obnovenie záväzku. „Musíme sa vrátiť k základným myšlienkam – mier prostredníctvom dialógu, vzdelávanie prostredníctvom porozumenia a pokrok prostredníctvom spolupráce,“ povedal. Dodal, že Slovensko bude naďalej podporovať UNESCO ako spoľahlivého a aktívneho partnera, a vyzval na budovanie spoločnej budúcnosti na hodnotách humanizmu, rešpektu a tolerancie.
„Investujme do vzdelávania, našej najlepšej obrany proti konfliktom a nenávisti,“ uzavrela slovenská hlava štátu.
Generálna konferencia UNESCO potrvá do 13. novembra. Medzi jej hlavné témy patrí iniciatíva generálnej riaditeľky Audrey Azoulayovej Vzdelávanie pre mier (Education for Peace), ktorej cieľom je posilniť úlohu vzdelávania ako nástroja mieru.
Orbán: Rusko by už pristúpilo na prímerie, Európa však chce vojnu
Podľa maďarského premiéra Európa chce naďalej financovať vojnu na Ukrajine.
EK nevylúčila právne kroky proti Slovensku pre zákaz dovozu ukrajinských komodít
Európska komisia vo štvrtok nevylúčila právne kroky proti Slovensku, Maďarsku a Poľsku, ktoré naďalej jednostranne zakazujú dovoz niektorých poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny.
Ruská hovorkyňa Zacharovová si podľa investigatívneho portálu nahromadila miliónový majetok
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová si počas vojny na Ukrajine nahromadila majetok a príjmy v hodnote miliónov rubľov.
Hegseth vyjadril obavy nad činnosťou Číny v Juhočínskom mori a okolí Taiwanu
Americký minister obrany Pete Hegseth vyjadril „vážne“ obavy nad aktivitami Číny v Juhočínskom mori, v okolí Taiwanu a voči spojencom a partnerom USA, uviedol Pentagón.