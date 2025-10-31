Generál Daniel Zmeko v Poľsku rokoval o spolupráci pri zavádzaní stíhačiek F-16
Stretnutie s náčelníkom Generálneho štábu Poľskej armády sa uskutočnilo v Centre výcviku pozemných síl v Poznani.
Koordinácia pri zavádzaní nových stíhačiek F-16 do výzbroje Ozbrojených síl Slovenskej republiky bola jednou z hlavných tém rokovania náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Daniela Zmeka s náčelníkom Generálneho štábu Poľskej armády generálom Wieslawom Kukulom. Stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok v Centre výcviku pozemných síl v Poznani. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Obaja predstavitelia ozbrojených síl diskutovali o podpore pri zavádzaní nových lietadiel do služby, ako aj o posilnení spolupráce v oblasti výcviku a technickej koordinácie, uviedol poľský generálny štáb. Rokovanie sa zameralo aj na rozvoj spolupráce medzi Centrom výcviku pozemných síl v Poznani a Výcvikovým centrom Lešť na Slovensku, ako aj na podporu slovenskej armády pri budovaní novej mechanizovanej brigády a dosahovaní jej plnej operačnej spôsobilosti.
Počas návštevy výcvikového priestoru v Biedrusku sa generál Zmeko oboznámil s procesom výcviku poľských tankistov a osobne si vyskúšal riadenie tanku K2 Black Panther. Tanky kórejského pôvodu upravené do polonizovanej verzie K2PL sa v najbližších rokoch majú stať najpoužívanejším tankom poľskej armády. Poľské ministerstvo obrany v roku 2022 podpísalo rámcovú dohodu na dodávku 1000 takýchto tankov.
Spolupráca oboch krajín v oblasti výcviku, transformácie a výmeny skúseností je podľa poľskej armády dôležitým prvkom posilňovania spoločnej bezpečnosti a predstavuje ďalšiu etapu v rozvoji spolupráce v rámci NATO.
