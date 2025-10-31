Vance: USA vykonajú skúšku jadrového arzenálu

  • Články
Spojené štáty otestujú svoj jadrový arzenál, aby zistili, či riadne funguje, uviedol vo štvrtok viceprezident J. D. Vance.

Neobjasnil však, aký typ testu - či nosičov alebo explózií jadrových hlavíc - nariadil šéf Bieleho domu Donald Trump, informovala agentúra AFP.

Je dôležitou súčasťou americkej národnej bezpečnosti zabezpečiť, aby náš jadrový arzenál skutočne fungoval správne, a to je súčasťou testovacieho režimu,“ povedal viceprezident USA Vance novinárom v Bielom dome, keď dostal otázku k vyhláseniu Trumpa. To podľa slov viceprezidenta USA „hovorí samo za seba“.

Trump vo štvrtok pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei nariadil americkému ministerstvu obrany, aby okamžite obnovilo testy jadrových zbraní. Rozhodol tak len deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice.

Pár dní predtým ruské sily uskutočnili podľa Moskvy úspešnú skúšku medzikontinentálnej strely s plochou dráhou letu Burevestnik, ktorá taktiež môže niesť jadrovú hlavicu. Táto strela je jedinečná a nedokáže ju zostrelil žiaden systém protivzdušnej obrany, uviedol šéf ruskej armády Valerij Gerasimov.

Trump oznámenie o skúške Burevestnika označil za nevhodné a Putina vyzval, aby namiesto testovania rakiet ukončil vojnu na Ukrajine, ktorú proti nej Rusko vedie už viac než tri a pol roka.

Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992, Moskva dva roky predtým, teda ešte v období existencie Sovietskeho zväzu.

Zdroj: Info.sk, TASR
