Kráľ Karol III. odobral svojmu bratovi tituly a vysťahoval ho
- DNES - 21:59
- Londýn
Britský kráľ Karol III. začal formálny proces odňatia zostávajúcich titulov a pôct svojmu bratovi princovi Andrewovi, ktorý sa navyše musí vysťahovať zo svojho sídla Royal Lodge ležiaceho neďaleko hradu Windsor. Oznámil to vo štvrtok večer Buckinghamský palác, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.
Tento krok súvisí so škandálom spojeným s odsúdeným americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Princ Andrew bol už pred niekoľkými rokmi zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov. Teraz príde aj o svoj titul princa.
„Jeho Veličenstvo dnes začalo formálny proces odňatia titulov, hodností a vyznamenaní princovi Andrewovi,“ uvádza sa vo vyhlásení Buckinghamského paláca.
„Jeho nájomná zmluva v Royal Lodge mu doteraz poskytovala právnu ochranu, aby tam mohol naďalej bývať. Teraz mu bola doručená formálna výpoveď nájomnej zmluvy a on sa presťahuje do iného súkromného bývania,“ píše sa ďalej vo vyhlásení, podľa ktorého bude odteraz vystupovať ako Andrew Mountbatten Windsor.
Princ Andrew býva v Royal Lodge od roku 2004 so svojou bývalou manželkou Sarah Fergusonovou, s ktorou sa rozviedol v roku 1996. Podľa televízie Sky News sa Andrew presťahuje do nehnuteľnosti v panstve Sandringham v Norfolku. Sťahovanie bude financované zo súkromných prostriedkov kráľa.
Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na amerického finančníka Jeffreyho Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia.
Epstein sa v roku 2008 priznal k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých dievčat. Po svojom zadržaní v roku 2019 bol obvinený z riadenia rozsiahlej siete obchodovania s ľuďmi na sexuálne účely. V auguste 2019 zomrel vo svojej väzenskej cele – oficiálne išlo o samovraždu.
Princ Andrew bol dlhoročným priateľom Epsteina aj jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej, dcéry britského magnáta Roberta Maxwella, ktorú neskôr odsúdili za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými.
Meno princa Andrewa sa spomínalo v súvislosti s Američankou Virginiou Giuffreovou, ktorá tvrdila, že ju Epstein a Maxwellová prinútili mať s ním pohlavný styk - mala vtedy 17 rokov. Došlo k tomu údajne v roku 2001 v Londýne a neskôr v Epsteinovom sídle. Princ Andrew tieto obvinenia opakovane poprel, tvrdil, že si túto ženu „nepamätá“ a že s ňou nikdy nemal sexuálny styk.
V roku 2021 Giuffreová v USA podala na princa občiansku žalobu. Andrew sa rozhodol súdnemu procesu vyhnúť a v roku 2022 dosiahol mimosúdne vyrovnanie, v ktorého rámci podľa britských médií zaplatil približne 12 miliónov libier - vrátane daru pre charitu obete. V mimosúdnej dohode však neuznal svoju vinu.
Po vypuknutí škandálu Andrew prišiel o vojenské hodnosti a kráľovské patronáty - šlo o rozhodnutie schválené kráľovnou Alžbetou II., prestal aj v mene kráľovskej rodiny vykonávať verejné povinnosti a ocitol sa v izolácii od zvyšku rodiny.
V polovici októbra sa vzdal svojho titulu vojvodu z Yorku a ďalších pôct.
Zacharovová: Rusko vývojom nových zbraní iba reaguje na kroky NATO
Rusko je nútené reagovať na destabilizačné kroky Severoatlantickej aliancie (NATO) vývojom zbraní, akými sú medzikontinentálna raketa s plochou dráhou letu Burevestnik či podvodný dron Poseidon.
Športovec zomrel po zásahu loptičkou, mal len 17 rokov
Mladík zomrel dva dni po prevoze do nemocnice. Krk mu zasiahla loptička vystrelená zo stroja.
Merz chce Turecko v EÚ, s Erdoganom sa nezhodol v otázke vojny Izraela v Gaze
Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok počas stretnutia s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v Ankare ponúkol Turecku prehĺbenie bilaterálnych vzťahov s Nemeckom.
Pellegrini sa v Uzbekistane stretol s Vučičom, rokovali o posilnení spolupráce
Prezident SR Peter Pellegrini sa vo štvrtok v rámci návštevy Uzbekistanu bilaterálne stretol s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom.