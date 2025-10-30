  • Články
Najčastejšia chyba pri príprave zemiakovej kaše: Toto s vodou nerobte!

Ako dosiahnuť naozaj jemnú a lahodnú zemiakovú kašu? Vyhnite sa tejto chybe s vodou na varenie.

Prečo sa pri príprave zemiakovej kaše neinšpirovať cestovinami? Na prvý pohľad bizarnú myšlienku vo svojom článku bližšie opisuje magazín New York Times Cooking, podľa ktorého kľúčom pri príprave je správne zaobchádzanie s vodou na varenie.

Čo spraviť s vodou pri príprave zemiakovej kaše

Skúsenejší kuchári vedia, že po dovarení cestovín je potrebné časť vody primiešať do omáčky. Cestoviny totiž vo vode zanechávajú škrob, vďaka ktorému sa omáčka vo výsledku lepšie „lepí“ na cestoviny a zároveň je jemnejšia.

Podobný postup treba opakovať aj pri príprave zemiakovej kaše. Časť vody teda primiešajte rovno k zemiakom. „Po uvarení zemiakov trochu z nej odlejte bokom, a po pučení primiešavajte postupne po jednej lyžici, kým sa prepojí so zemiakmi,“ píše New York Times Cooking.

Výsledná chuť a textúra

Foto: Elena Shashkina/Shutterstock.com

Pri varení ryže, zemiakov a cestovín do vody uniká časť škrobov, ktoré sa dajú použiť na zahustenie omáčky. Hoci zemiaková kaša nepatrí k omáčkam, vďaka vode získa jemnejšiu a nadýchanejšiu textúru.

Ako ďalej píše New York Times Cooking, vďaka vode je zemiaková kaša odolnejšia voči stvrdnutiu po vychladnutí a po opätovnom zohriatí.

V prípade, že do kaše okrem vody nepridáte ďalšie prísady, môžete sa tešiť na čisto zemiakovú chuť s extra porciou škrobu z vody. Do kaše sa však oplatí pridať aj trochu masla a smotany, ktoré sa okrem ochutenia postarajú aj o jemnosť výsledného receptu.

Zdroj: Info.sk, DP, nytimes.com
